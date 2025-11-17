Татьяна Тарасова: «Гуменник все прыгнет на Олимпийских играх. Программа у него прекрасная»

Тарасова: Гуменник все прыгнет на Олимпиаде, программа у него прекрасная.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила итоги соревнований одиночников на этапе Гран-при России в Москве .

Марк Кондратюк победил, Евгений Семененко занял второе место, Петр Гуменник стал третьим.

– Сегодня (16 ноября – Спортс’’) были потрясающие соревнования у мужчин. Это действительно были соревнования!

– Как вам Марк [Кондратюк] в таком новом образе?

– Мне кажется, он справляется с этой прекрасной музыкой и с этой ужасной темой.

– Евгений Семененко после травмы вышел, долго не катался. Как вам его возвращение?

– Победителей не судят, знаете, как говорят. Евгений Семененко сделал абсолютно все технические элементы. И возвращение после болезни у него произошло прекрасное.

– У Петра Гуменника сегодня не очень задался прокат. Как вам кажется, нужен был этот перерыв после олимпийского отбора?

– Это знает его тренер. Я не его тренер. И он сам. Я уверена, что они сделали все правильно.

Он все прыгнет на Олимпийских играх. У нас еще есть чемпионат России. Программа у него прекрасная. Мне все нравится, – сказала Тарасова.

