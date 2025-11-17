Татьяна Тарасова: «Гуменник все прыгнет на Олимпийских играх. Программа у него прекрасная»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила итоги соревнований одиночников на этапе Гран-при России в Москве.
Марк Кондратюк победил, Евгений Семененко занял второе место, Петр Гуменник стал третьим.
– Сегодня (16 ноября – Спортс’’) были потрясающие соревнования у мужчин. Это действительно были соревнования!
– Как вам Марк [Кондратюк] в таком новом образе?
– Мне кажется, он справляется с этой прекрасной музыкой и с этой ужасной темой.
– Евгений Семененко после травмы вышел, долго не катался. Как вам его возвращение?
– Победителей не судят, знаете, как говорят. Евгений Семененко сделал абсолютно все технические элементы. И возвращение после болезни у него произошло прекрасное.
– У Петра Гуменника сегодня не очень задался прокат. Как вам кажется, нужен был этот перерыв после олимпийского отбора?
– Это знает его тренер. Я не его тренер. И он сам. Я уверена, что они сделали все правильно.
Он все прыгнет на Олимпийских играх. У нас еще есть чемпионат России. Программа у него прекрасная. Мне все нравится, – сказала Тарасова.
