Григорьева и Артющенко снялись с этапа Гран-при России в Омске из-за проблем партнерши со здоровьем
Фигуристка Василиса Григорьева восстанавливается после операции.
Евгений Артющенко, выступающий в танцах на льду с Василисой Григорьевой, рассказал, почему их дуэт снялся с этапа Гран-при России в Омске.
На этапе в Москве Григорьева и Артющенко заняли 5-е место.
«За пару недель до этапа Гран-при в Москве Вася порезала ногу на тренировке. Ее зашили. Но, к сожалению, после ритм‑танца нога сильно воспалилась и состояние ухудшилось.
Произвольный танец в Москве был под вопросом, но Вася решила кататься. Каталась уже с серьезной болью. Сейчас ей провели небольшую операцию, она в больнице. Восстанавливается», – сказал Артющенко.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
