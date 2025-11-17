5

Григорьева и Артющенко снялись с этапа Гран-при России в Омске из-за проблем партнерши со здоровьем

Фигуристка Василиса Григорьева восстанавливается после операции.

Евгений Артющенко, выступающий в танцах на льду с Василисой Григорьевой, рассказал, почему их дуэт снялся с этапа Гран-при России в Омске. 

На этапе в Москве Григорьева и Артющенко заняли 5-е место.

«За пару недель до этапа Гран-при в Москве Вася порезала ногу на тренировке. Ее зашили. Но, к сожалению, после ритм‑танца нога сильно воспалилась и состояние ухудшилось.

Произвольный танец в Москве был под вопросом, но Вася решила кататься. Каталась уже с серьезной болью. Сейчас ей провели небольшую операцию, она в больнице. Восстанавливается», – сказал Артющенко.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Василиса Григорьева
logoСерия Гран-при России
травмы
Евгений Артющенко
logoсборная России
танцы на льду
