Роднина о внутрироссийских турнирах: «Для меня наши соревнования мелковаты. Это все равно – вариться в одной кастрюле»

Ирина Роднина: спорт интересен соревнованиями, а не «Ледниковыми периодами».

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о российских турнирах по фигурному катанию в условиях недопуска на международную арену.

«Когда нет соревнований, мне неинтересно следить за нашим фигурным катанием. Спорт интересен соревнованиями, а не шоу и «Ледниковыми периодами».

Для меня наши соревнования мелковаты. Это все равно – вариться в одной кастрюле», – сказала Роднина.

