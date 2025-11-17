Роднина о внутрироссийских турнирах: «Для меня наши соревнования мелковаты. Это все равно – вариться в одной кастрюле»
Ирина Роднина: спорт интересен соревнованиями, а не «Ледниковыми периодами».
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о российских турнирах по фигурному катанию в условиях недопуска на международную арену.
«Когда нет соревнований, мне неинтересно следить за нашим фигурным катанием. Спорт интересен соревнованиями, а не шоу и «Ледниковыми периодами».
Для меня наши соревнования мелковаты. Это все равно – вариться в одной кастрюле», – сказала Роднина.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
