Елизавета Туктамышева: «Валиева в хорошей форме. Хочется, чтобы Камила вернулась, она одна из самых талантливых спортсменов на моем веку»

Туктамышева: Валиева в хорошей форме, хочется, чтобы она вернулась.

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева высказалась о возможном возвращении Камилы Валиевой в спорт.

– Хотелось бы тебе, чтобы Камила Валиева вернулась, веришь ли, что у нее все получится? Может быть, твой пример вдохновит ее на долгую карьеру.

– Я верю. Я вижу, как она катается, на шоу Татьяны Навки с ней пересекались буквально вчера. Она в хорошей форме, просто все придет не сразу, нужно время. Уже сейчас виден большой шаг вперед, который она сделала. Думаю, не только мне, но и многим поклонникам фигурного катания, и не только, хочется, чтобы Камила вернулась, потому что она – одна из самых талантливых спортсменов на моем веку. Не хочется, чтобы это пропадало, – сказала Туктамышева.