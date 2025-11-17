34

Туктамышева о работе с Муравьевой: «Стараемся сделать так, чтобы ее аксель был чуть более похож на мой. Это сложно, но можно»

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о работе с Софьей Муравьевой.

– Стенд проекта «Стихии фигурного катания» на этом этапе посвящен тренерству. Это для тебя новая или уже привычная роль?

– Я бы не сказала, что конкретно на автограф-сессии представлена как тренер, просто приехала сюда ради болельщиков. Вообще, тренерство – это очень интересно и очень трудно, но я в этом вижу какое-то вдохновение и мотивацию работать, особенно в тандеме с Алексеем Николаевичем и Татьяной Николаевной Мишиными. Это прекрасная возможность, поэтому я безумно им благодарна за то, что они мне помогают в этом деле.

– Соня Муравьева очень хвалила работу с тобой, говорила, что нашли общий язык. Насколько много именно с ней занимаешься? Даешь ли советы по тройному акселю?

– Да, конечно, я по любым вопросам фигурного катания могу дать совет! Акселем отдельно занимаемся, но, конечно, Алексей Николаевич с ней прям вплотную работает. Я если что-то увижу, молчать не буду. В целом, мне кажется, у нас хорошее взаимопонимание. Я вижу, что Соня слушает и хочет, а это самое важное для спортсмена – желание и доверие к людям, которые его окружают. Вот это доверие есть, мы от него и отталкиваемся.

– Если сравнить твой аксель и ее – они похожи?

– У нас разные техники, но сейчас мы стараемся сделать так, чтобы ее аксель был чуть более похож на мой. Это сложно, но можно.

– Сколько процентов твоего времени занимает тренерство, сколько другие проекты?

– Сейчас, когда сезон активно начался и я с понедельника по пятницу на льду, суббота и воскресенье остаются для медиа. В некоторые дни я еще что-то добавляю. 60 на 40 получается. Выходных нет. На льду я 3-4 часа в день, у нас есть перерыв, – сказала Туктамышева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
