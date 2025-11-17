Роднина о возможном возвращении Трусовой в спорт: «После родов женщине даже на работу прийти сложно. Без четверных прыжков»
Родина высказалась о возможном возвращении Трусовой в спорт после родов.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина ответила на вопрос о возможном возвращении в спорт серебряного призера Игр Александры Трусовой (Игнатовой).
В начале августа Трусова родила сына Михаила.
«Возвращение Трусовой в профессиональный спорт? Все зависит от ее амбиций и желания. У всех свободная дорога – пускай каждый сам себя реализовывает, насколько он способен.
После рождения ребенка сложно возвращаться в спорт. Даже после родов на работу женщине прийти сложно. Без четверных прыжков, ха-ха», – сказала Роднина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
