Савосин о выступлении на этапах Гран-при России: «Не очень доволен прокатами. Так и не получилось показать хорошую произвольную»
Фигурист Роман Савосин оценил свои результаты на этапах Гран-при России в текущем сезоне.
Спортсмен стал четвертым в Магнитогорске и пятым в Москве.
«Как оценю этапы Гран-при? По итоговому результату, по баллам и в целом не очень доволен прокатами. Так и не получилось показать хорошую и достойную произвольную. Пока только успешный прокат произвольной программы был на чемпионате Москвы и больше нигде не удался, к сожалению. Есть над чем работать. Будем готовиться к чемпионату России. Я думаю, на этом этапе главное, что я туда еду», – сказал Савосин.
Во второй половине произвольной программы на этапе в Москве Савосин допустил два падения.
«Я спросил у своих друзей, и они сказали, что не было заметно, что я устал. Но на самом деле я очень сильно «подсел» во второй половине программы, не знаю, с чем это связано. Я сейчас наоборот на тренировках стал больше физической нагрузки на себя возлагать.
Я устал, и во второй половине из-за этого последовала ошибка на акселе. Это еще усугубило ситуацию: когда падаешь в конце, на уставших ногах вставать и дальше ехать еще тяжелее. Отсюда пошла ошибка на совсем простом прыжке – тройном лутце», – добавил фигурист.