Савосин о выступлении на этапах Гран-при России: «Не очень доволен прокатами. Так и не получилось показать хорошую произвольную»

Фигурист Савосин: не очень доволен прокатами на этапах Гран-при России.

Фигурист Роман Савосин оценил свои результаты на этапах Гран-при России в текущем сезоне.

Спортсмен стал четвертым в Магнитогорске и пятым в Москве.

«Как оценю этапы Гран-при? По итоговому результату, по баллам и в целом не очень доволен прокатами. Так и не получилось показать хорошую и достойную произвольную. Пока только успешный прокат произвольной программы был на чемпионате Москвы и больше нигде не удался, к сожалению. Есть над чем работать. Будем готовиться к чемпионату России. Я думаю, на этом этапе главное, что я туда еду», – сказал Савосин.

Во второй половине произвольной программы на этапе в Москве Савосин допустил два падения.

«Я спросил у своих друзей, и они сказали, что не было заметно, что я устал. Но на самом деле я очень сильно «подсел» во второй половине программы, не знаю, с чем это связано. Я сейчас наоборот на тренировках стал больше физической нагрузки на себя возлагать.

Я устал, и во второй половине из-за этого последовала ошибка на акселе. Это еще усугубило ситуацию: когда падаешь в конце, на уставших ногах вставать и дальше ехать еще тяжелее. Отсюда пошла ошибка на совсем простом прыжке – тройном лутце», – добавил фигурист.