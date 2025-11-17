Илья Авербух: «Очень жаль, что российские спортсмены не могут показать себя на чемпионате Европы и чемпионате мира»

Илья Авербух: жаль, что российские фигуристы не могут показать себя на ЧЕ и ЧМ.

Хореограф Илья Авербух прокомментировал итоги соревнований одиночников на этапе Гран-при России в Москве .

Марк Кондратюк победил, Евгений Семененко занял второе место, Петр Гуменник стал третьим.

«Я думаю, что нас ждет продолжение борьбы. Очень рад за Марка Кондратюка – его выступление на предыдущем этапе было блестящим. Женя Семененко вернулся после травмы, и это очень радует. Гуменник будет вдвойне мотивирован, представляя Россию на Олимпийских играх, и все внимание будет приковано именно к нему», – сказал Авербух.

«Женя всегда очень самобытен и интересен, у него свой характер, и мне это импонирует. У нас замечательная группа фигуристов, включая тех, кто еще не выступал на крупных турнирах. Очень жаль, что российские спортсмены не могут показать себя на чемпионате Европы и чемпионате мира. С такими программами я уверен, что наш пьедестал был бы полный», – добавил хореограф.