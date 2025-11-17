  • Спортс
  • Даниелян об отказе от произвольной программы под Вивальди: «Было неприятно самому себе, но я честно признался, что не вывезу»
Даниелян об отказе от произвольной программы под Вивальди: «Было неприятно самому себе, но я честно признался, что не вывезу»

Даниелян: было неприятно признавать, что я не вывезу программу под Вивальди.

Серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию Артур Даниелян рассказал, почему решил отказаться от произвольной программы под музыку Антонио Вивальди.

– Расскажи, как прошли сборы в Казахстане?

– Работали с нашей командой. Там, на нашей базе, мы отработали три недели. Это был первый сбор после каких-то кусков, мастер-классов, где мы работали в таком темпе. Было тяжеловато – сложнее, чем в предыдущие годы. Работали, восстановили элементы, начали немного сушиться, накатывали программы.

В тот момент появилась мысль о смене произвольной программы с «Вивальди» на «Семейку Аддамс». Вторую ставили уже в Кисловодске, когда я окончательно принял решение о смене программы.

– Почему принял такое решение?

– Когда началась работа над старой программой, понял, что не получается. Я суетливый и эмоциональный, а в музыке у Вивальди есть акценты. Я не могу делать что-то мимо акцентов, мне тяжело: за всем мчишься, а в итоге элементы не выходили так, как хотелось бы. Тогда я понял, что если хочу хорошо провести сезон, то нужно говорить тренерам и принимать решение.

Тут было неприятно самому себе, но я честно признался, что не вывезу. Не смогу это сделать красиво, круто, профессионально и чисто. Я сказал – и после этого мы пришли к «Семейке Аддамс».

– «Семейку Аддамс» решили ставить благодаря твоей любви к сериалам? Как раз недавно вышел второй сезон «Уэнсдей».

– Изначально идея принадлежит Ольге Германовне Глинке. В моменте переговорили с Валентином Николаевичем Молотовым, решили попробовать эту тему. Потом они мне это сообщили, и я такой: «Реально, а почему бы и нет?» Я очень люблю эту музыку и никогда не задумывался о том, чтобы под нее делать программу. А это в целом гениальное решение. Плюс совместили с «Уэнсдей», недавно только завершился второй сезон. И чтобы это было ново, интересно.

Многие уже брали эту тему – я много раз пересматривал мою любимую «Семейку Аддамс» в исполнении Ксении Столбовой и Федора Климова. До момента постановки смотрел и думал: «Это идеально, мы берем! Это подходит, попадание – 10/10», – сказал Даниелян.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoФедор Климов
мужское катание
logoАртур Даниелян
logoсборная России
logoКсения Столбова
Валентин Молотов
Ольга Глинка
