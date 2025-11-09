Даниелян о серебре Гран-при России: «Это большой шаг вперед, что только мы не пробовали с тренерами. Понимал, что мне нужно время. Рад, что продержался»
Даниелян назвал неожиданностью медаль Гран-при России в Казани.
Российский фигурист Артур Даниелян поделился эмоциями после серебра этапа Гран-при России «Идель».
«Проделал много работы. Я выиграл серебро и меня сейчас потряхивает, сейчас я взлечу куда-то от напряжения. Можно в Питер.
Это большой шаг вперед, что только мы не пробовали с тренерами. Столько лет тренировался. Понимал, что мне нужно время. Рад, что продержался.
Медаль — конечно, неожиданность. Я ведь знал контент ребят и понимал, что при чистых прокатах у них будут другие баллы», — сказал Даниелян.
