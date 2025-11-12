Артур Даниелян: «Очень скучаю по международным стартам. Периодически пересматриваю те, где я успел выступить»

Фигурист Артур Даниелян: очень скучаю по международным стартам.

Серебряный призер чемпионата Европы-2020 по фигурному катанию Артур Даниелян рассказал, что скучаю по международным стартам.

– По международным стартам скучаете?

– Очень скучаю. Периодически пересматриваю какие-то свои международные старты, где я успел выступить. И просто даже бывают вечера, когда я выделяю время на просмотр своих хороших выступлений, с третьего юношеского разряда до сегодняшних дней.

– Какое самое любимое?

– Ну, что-то из детского, когда я катался и просто получал огромное удовольствие. Я как раз пересматривал это перед короткой программой в Казани и сегодня перед произвольной – на маленького себя, какой он был резвый, дерзкий. И было все равно... вообще просто шел и делал, главное, было не элемент сделать, а «отплясать» свое. В общем, там был какой-то другой подход, я пытался уловить вот эту суть. <...>

– Хотелось бы вернуться на международные старты?

– Время покажет. У меня сейчас вообще кардинально другие цели перед собой. Сейчас это все равно что, не знаю, сидеть в луже без бинокля, смотреть в космос и говорить: «Вот сейчас туда».

– А какие цели? На сезон, например?

– Все примерно в том же духе: улучшаться, усложняться и ничего не трогать, вот как катаюсь неплохо – просто даже чуть лучше, лучше, и прийти к этому приятному ощущению, что я могу из раза в раз кататься хорошо, чисто, – сказал Даниелян.