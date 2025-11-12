5

Артур Даниелян: «Очень скучаю по международным стартам. Периодически пересматриваю те, где я успел выступить»

Фигурист Артур Даниелян: очень скучаю по международным стартам.

Серебряный призер чемпионата Европы-2020 по фигурному катанию Артур Даниелян рассказал, что скучаю по международным стартам.

– По международным стартам скучаете?

– Очень скучаю. Периодически пересматриваю какие-то свои международные старты, где я успел выступить. И просто даже бывают вечера, когда я выделяю время на просмотр своих хороших выступлений, с третьего юношеского разряда до сегодняшних дней.

– Какое самое любимое?

– Ну, что-то из детского, когда я катался и просто получал огромное удовольствие. Я как раз пересматривал это перед короткой программой в Казани и сегодня перед произвольной – на маленького себя, какой он был резвый, дерзкий. И было все равно... вообще просто шел и делал, главное, было не элемент сделать, а «отплясать» свое. В общем, там был какой-то другой подход, я пытался уловить вот эту суть. <...>

– Хотелось бы вернуться на международные старты?

– Время покажет. У меня сейчас вообще кардинально другие цели перед собой. Сейчас это все равно что, не знаю, сидеть в луже без бинокля, смотреть в космос и говорить: «Вот сейчас туда».

– А какие цели? На сезон, например?

– Все примерно в том же духе: улучшаться, усложняться и ничего не трогать, вот как катаюсь неплохо – просто даже чуть лучше, лучше, и прийти к этому приятному ощущению, что я могу из раза в раз кататься хорошо, чисто, – сказал Даниелян.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoАртур Даниелян
logoсборная России
мужское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Даниелян о серебре Гран-при России: «Это большой шаг вперед, что только мы не пробовали с тренерами. Понимал, что мне нужно время. Рад, что продержался»
9 ноября, 14:30
⚡ Гран-при России. «Идель». Дикиджи победил, Даниелян – 2-й, Лутфуллин – 3-й, Игнатов – 4-й
9 ноября, 13:50
Артур Даниелян: «Не хочу сейчас думать, что иду третьим. Это что‑то на необычайно радостном, давно такого не было»
8 ноября, 14:20
Главные новости
Гран-при России. КМС. Костылева, Стрельцова, Плескачева, Лебедева, Федотова выступят с короткими программами
8 минут назад
Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Шешелева и Карнаухов победили в парах, Сажина и Белкин – 2-е, Парсегова и Богданов – 4-е
23 минуты назад
Бойкова поделилась фото с отдыха в Калининградской области
33 минуты назадФото
Жулин о Fan ID: «На футболе это нужная инициатива. Во всех остальных видах спорта цивилизованные люди цивилизованно смотрят соревнования»
54 минуты назад
Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Пестова и Лагутов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Шарафутдинова и Мурасалимов – 3-и
сегодня, 12:15
Роднина о трансгендерах в спорте: «Почему вообще неженщины выступали среди женщин? Это нарушение олимпийских требований и традиций»
сегодня, 11:57
Галлямов поблагодарил болельщиков: «Ваша поддержка – это ветер в спину, который помогает не сбавлять темп»
сегодня, 10:09Фото
«Можно и на этапы?» Трусова сделала тройной лутц – тройной тулуп на тренировке
сегодня, 09:00Видео
Алексей Ягудин: «Соловьев – прекрасный комментатор. Мы сработались с Василием, Колядой, Щербаковой»
сегодня, 08:34
Расписание Гран-при США: там выступят Лью, Губанова, Шайдоров, Браун, Мемола, Грассль, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава
сегодня, 06:13
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Медведева и Гайнутдинов – прекрасный творческий союз. Что касается семейной жизни, желаю им родить новых чемпионов»
45 минут назад
Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»
вчера, 19:31
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
10 ноября, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
10 ноября, 14:50
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
6 ноября, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
6 ноября, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото