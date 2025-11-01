  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Навка пожелала удачи Валиевой: «Чтобы Камила осуществила ту мечту, к которой идет всю жизнь. Вместе с ней к этой мечте идет вся Россия»
Навка пожелала удачи Валиевой: «Чтобы Камила осуществила ту мечту, к которой идет всю жизнь. Вместе с ней к этой мечте идет вся Россия»

Татьяна Навка: вместе с Валиевой к ее мечте идет вся Россия.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка пожелала удачи фигуристке Камиле Валиевой.

Сегодня Валиева выступила в ледовом шоу Навки «Лебединое озеро», где исполнила роль Одиллии (Черного лебедя).

«Камилочка – ты невероятное талантище. Мы все тебе желаем успехов, удачи. Здесь с нами Светлана Соколовская, у которой тренируется Камила. Мы желаем им, прекрасной команде, удачи, успехов и чтобы Камила осуществила ту мечту, которую она метила всю жизнь. Получается, вместе с ней к этой мечте идет вся наша страна.

Камила Валиева первый раз в роли этого невероятного Черного лебедя. Она очень волновалась, и я вместе с ней. Но, по-моему, эта роль ей очень идет. Я безумно счастлива, что Камила сегодня с нами», – сказала Навка.

Сейчас Валиева отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок наказания истечет 25 декабря 2025-го.

Из-за отстранения Валиевой сборная России лишилась золота Олимпиады-2022 в командном турнире.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoсборная России
logoТатьяна Навка
logoСветлана Соколовская
logoКамила Валиева
женское катание
ледовые шоу
