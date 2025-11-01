Песков после выступления Валиевой в шоу Навки: «Камила блистательна. Блистательна и великолепна»
Дмитрий Песков назвал фигуристку Камилу Валиеву великолепной и блистательной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил выступление фигуристки Камилы Валиевой в ледовом шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».
Премьера шоу прошла сегодня на «Навка-Арене» в Москве. Валиева исполнила роль Одиллии (Черного лебедя).
«Камила Валиева блистательна. Блистательна и великолепна», – приводит слова Пескова ТАСС.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
