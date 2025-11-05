1

Светлана Журова: «Костнер, Слуцкая и Туктамышева побеждали более молодых фигуристок. И Валиева тоже могла бы»

Журова считает, что Валиева могла бы побеждать более молодых фигуристок.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о возвращении Камилы Валиевой в спорт после дисквалификации. 

«Валиева – безумно талантливая фигуристка, целеустремленная, сильная. Понятно, что после возвращения в спорт ей придется конкурировать с более юными спортсменками. Плюс есть определенные возрастные моменты у фигуристок.

Но есть достаточно примеров, когда возрастные фигуристки добивались больших результатов. Это Каролина Костнер, Ирина Слуцкая, Елизавета Туктамышева. Они очень даже неплохо справлялись и побеждали более молодых. И Валиева тоже могла бы. К тому же у нее в том числе есть в арсенале невероятная артистичность.

Хочу сказать злопыхателям Валиевой. Не надо требовать от нее высоких результатов с первых же турниров, на которых она вернется, и судить строго. Камиле нужно время, чтобы догнать убежавших вперед фигуристок», – сказала Журова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
logoЕлизавета Туктамышева
logoКаролина Костнер
logoИрина Слуцкая
logoКамила Валиева
женское катание
дисквалификации
logoСветлана Журова
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Васильев: «Найдутся у нас богатые люди, которые помогут Валиевой покрыть судебные издержки. Это не космические для бизнесменов суммы»
31 октября, 17:01
Роднина о деле Валиевой: «По крайней мере, на этом все, появилась ясность. Хочется пожелать Камиле мужества, она повзрослела»
31 октября, 16:17
Депутат Свищев о том, должна ли Валиева возвращать призовые: «Камила ведь не соглашается с решением суда. Я думаю, торопиться точно не надо»
31 октября, 14:24
Главные новости
Дмитрий Губерниев: «Желаю Валиевой удачи и закрыть гештальт – выиграть все то, что мы так бездарно упустили»
16 минут назад
Гран-при России. «Идель». КМС. Пестова и Лагутов, Фефелова и Валов, Слуцкая и Гончаров выступят с ритм-танцами
сегодня, 13:55Live
«Сказал: либо там будет Тутберидзе, либо программа будет называться «Большая жопа». Гендиректор «Пятницы» об Этери в шоу «Большие девочки»
сегодня, 13:51
Яна Рудковская: «Самочувствие у Саши Плющенко хорошее, температура 37,1, слабости уже нет. Какая-то мутирующая форма ротавируса»
сегодня, 12:27
Гран-при России. «Идель». КМС. Доможирова и Вегера, Касинс и Брегей, Двинина и Потапов представят короткие программы
сегодня, 12:00
Лукашова снялась с этапа Гран-при России среди юниоров в Казани. Ее заменит Парсегова
сегодня, 11:47
Роднина о российских танцах на льду: «Язык танца мы потеряли. Делаем какие-то программы, это называется – у моей собаки блохи: 150 движений, а суммарно ничего»
сегодня, 11:35
Мишин о состоянии здоровья Семененко: «Пока травма не отпускает»
сегодня, 11:27
Михаил Дегтярев: «Олимпийские игры в Милане должны стать последними, где российские атлеты будут участвовать в нейтральном статусе»
сегодня, 11:00
Ирина Роднина: «Сможет ли Валиева бороться за золотые медали Олимпиад? Все зависит от нее»
сегодня, 10:44
Ко всем новостям
Последние новости
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
3 ноября, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18
Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
1 ноября, 10:34
Элина Гойдина не выступит на чемпионате Эстонии из-за поднятия возрастного ценза местной федерацией
1 ноября, 09:15
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео