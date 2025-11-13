9

Гуменник об учебе: «По поводу сессии сильно переживать не буду. По сравнению с Олимпиадой, мне кажется, это не так важно»

Петр Гуменник: по сравнению с Олимпиадой сессия – это не так важно.

Фигурист Петр Гуменник рассказал, как совмещает спорт и учебу в университете.

Спортсмен учится в Университете ИТМО на факультете программной инженерии и компьютерной техники.

«Думал взять академический отпуск, но Тамара Николаевна [Москвина] сказала, что это будет неправильно. Потому что и так из-за большой ответственности я сфокусирован на тренировках, на Олимпиаде. И это не очень хорошо.

Важно, чтобы было какое-то пространство для отвлечения, чтобы я мог какое-то время себе в день выделять, чтобы не задумываться о фигурном катании, заниматься чем-то другим. Этот совет был очень полезным, так что я продолжаю учиться. Конечно, все-таки основной упор делаю на тренировки, учусь так, чтобы это ни в коем случае мне не помешало.

По поводу сессии не буду сильно переживать – по сравнению с Олимпиадой, мне кажется, это не так важно. Но есть несколько способов это обойти, постараться получить какие-то «автоматы» до сессии, потом на допсессии что-то сдать.

В крайнем случае, если уж совсем что-то не получится, я могу просто восстановиться на следующий год. Так что не парюсь по этому поводу», – сказал Гуменник в подкасте «Произвольная программа».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoПетр Гуменник
logoсборная России
мужское катание
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гуменник о Петросян на олимпийском отборе: «Мы общались, поддерживали друг друга. Общая судьба нас немного сблизила»
сегодня, 11:15
Гуменник об Олимпиаде: «Участником я, можно сказать, уже стал. Поэтому сейчас могу поставить цель превзойти себя, набрать наилучшую форму в карьере»
сегодня, 10:43
Тарасова о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Не думаю, что миру не нужно выступление выдающихся русских спортсменов на Олимпиаде. Спорт и политика – разные вещи»
10 ноября, 10:30
Главные новости
Евгений Плющенко: «У меня отличные отношения с Леной Костылевой, как у отца с дочерью. Отношения с ее мамой комментировать не буду»
53 минуты назад
Плющенко о Костылевой: «Будем добавлять во второй оценке. Если мы скажем, что мы все умеем и такие из себя короли подтяжек, это будет бредом»
сегодня, 18:18
Тютюнина и Грачев снова встали в пару
сегодня, 17:29
Герман Ленков: «У меня была травма, тулуп еще больно прыгать, чуть‑чуть ногу стреляет. Решили поехать стабильный контент»
сегодня, 16:06
Николай Колесников: «Медалью доволен, потому что не ожидал, собирался ехать домой, а тут увидел, что попал в тройку»
сегодня, 15:53
Арсений Федотов: «У нас в сборной очень хорошие отношения. Я не считаю никого соперниками, это мои коллеги»
сегодня, 15:51
Софья Акатьева снялась с этапа Гран-при России в Москве из-за болей в ноге (РИА Новости)
сегодня, 15:32
⚡ Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Федотов победил, Ленков – 2-й, Колесников – 3-й
сегодня, 15:13
Тарасова о внесении Петросян и Горбачевой в базу «Миротворца»: «Какая нам разница, что там пишут? Безумные, Бога не боятся»
сегодня, 14:40
Юрова об уходе из академии Плющенко: «Просто захотелось двигаться дальше, попробовать что‑то новое. Не жалею»
сегодня, 14:30
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при США. Миура и Кихара, Метелкина и Берулава, Акопова и Рахманин покажут короткие программы
13 минут назад
Светлана Журова: «Медведева и Гайнутдинов – прекрасный творческий союз. Что касается семейной жизни, желаю им родить новых чемпионов»
вчера, 12:56
Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»
11 ноября, 19:31
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
10 ноября, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
10 ноября, 14:50
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
6 ноября, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
6 ноября, 20:23