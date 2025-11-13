Гуменник об учебе: «По поводу сессии сильно переживать не буду. По сравнению с Олимпиадой, мне кажется, это не так важно»

Петр Гуменник: по сравнению с Олимпиадой сессия – это не так важно.

Фигурист Петр Гуменник рассказал, как совмещает спорт и учебу в университете.

Спортсмен учится в Университете ИТМО на факультете программной инженерии и компьютерной техники.

«Думал взять академический отпуск, но Тамара Николаевна [Москвина] сказала, что это будет неправильно. Потому что и так из-за большой ответственности я сфокусирован на тренировках, на Олимпиаде . И это не очень хорошо.

Важно, чтобы было какое-то пространство для отвлечения, чтобы я мог какое-то время себе в день выделять, чтобы не задумываться о фигурном катании, заниматься чем-то другим. Этот совет был очень полезным, так что я продолжаю учиться. Конечно, все-таки основной упор делаю на тренировки, учусь так, чтобы это ни в коем случае мне не помешало.

По поводу сессии не буду сильно переживать – по сравнению с Олимпиадой, мне кажется, это не так важно. Но есть несколько способов это обойти, постараться получить какие-то «автоматы» до сессии, потом на допсессии что-то сдать.

В крайнем случае, если уж совсем что-то не получится, я могу просто восстановиться на следующий год. Так что не парюсь по этому поводу», – сказал Гуменник в подкасте «Произвольная программа» .