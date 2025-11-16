27

Аделия Петросян: «Обидно за тулуп, потому что он был готов. Не знаю, как на него ехать и не думать, как хочу его прыгнуть»

Фигуристка Аделия Петросян высказалась о своей победе на этапе Гран-при России в Москве.

В произвольной программе спортсменка упала с четверного тулупа.

– Обидно за тулуп, потому что в принципе он был готов. Правда, что программа в целом дальше была скатана получше, чем на первом этапе. Остается только дальше работать и набирать форму.

– На разминке было несколько очень хороших попыток четверного прыжка. Чего не хватило в прокате?

– Наверное, не хватило некой расслабленности перед прыжком. Зажалась и думала о том, как хочу прыгать. Ну я не знаю, как на него ехать и не думать, как хочу его прыгнуть. Надо наработать форму, чтобы он уже от зубов отскакивал.

– План был прыгнуть один четверной? Или если бы ты сделала первый...

– Я бы пошла на второй.

– Ты довольна собой или это такая ложка дегтя – то, чего не получилось сегодня сделать?

– Конечно, когда есть недостаток в программе – падение и невыполненный элемент... Но хочу себя похвалить, что все-таки это были достойные два проката. Уже получше, полегче по дыхалке проехала. Так что остается только спокойно дальше работать.

– Мне сказали, что у тебя дорожка третьего уровня и на твизле тебя немножко повело.

– Ну, там надо смотреть, я еще не видела уровни.

– Кайфануть-то получилось сегодня?

– Наверное, на последних двух прыжковых элементах начала отпускать ситуацию и ехала, смотрела на трибуны, на судей. То есть в себя пришла.

– Как будешь готовиться к чемпионату России?

– Да, в принципе, все то же самое, как обычно. Наверное, буду себя заставлять все-таки больше слушаться тренеров, потому что...

– А что, до этого не слушалась тренеров?

– Я как бы внутренне слушалась, а делать не получалось.

– Это протест какой-то или выигрывать надоело?

– Нет. Самый главный сезон все-таки, – сказала Петросян в эфире Первого канала.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoАделия Петросян
Золотой конек Москвы
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
женское катание
