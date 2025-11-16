Ксения Гущина: «Рада, что удалось остаться в тройке. Сегодня утром зажало спину, не могла пошевелиться»
Ксения Гущина рассказала, что испытывала боль в спине перед Гран-при в Москве.
Фигуристка Ксения Гущина подвела итоги этапа Гран-при России в Москве.
Гущина заняла на турнире третье место. Победила Аделия Петросян, второй стала Алина Горбачева.
«Рада, что удалось остаться в тройке. Прокатом немного не довольна. Настроение грустное или веселое? 50 на 50.
Сегодня утром зажало спину, не могла пошевелиться, спасибо доктору Александру Озерову, что помог мне. Конечно, какая-то боль осталась, спина болит до сих пор», – сказала Гущина.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
