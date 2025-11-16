Тутберидзе – Петросян после падения с четверного: «Ты на нем слишком зациклена, отпусти уже. Не в тулупе победа, а в программе»

Тутберидзе сказала Петросян, что та зациклена на четверном тулупе.

Тренер Этери Тутберидзе сказала Аделии Петросян после падения на четверном тулупе, что фигуристка слишком зациклена на этом прыжке.

Сегодня Петросян одержала победу на этапе Гран-при России в Москве. В произвольной программе она упала с четверного, после чего чисто исполнила все оставшиеся элементы.

«Ну, не получился тулуп. Да ты на нем слишком зациклена, отпусти уже. Конечно, прокат лучше, чем был в Магнитогорске. Знаешь, не в тулупе победа, а в программе», – сказала Тутберидзе Петросян в эфире Первого канала.