Фигуристкам не из сборной выдают спонсорскую кофту перед выходом в КиК на Гран-при России, после чего забирают и передают следующей спортсменке

На Гран-при России фигуристкам выдают спонсорскую кофту перед выходом в КиК.

Фигуристки, не входящие в сборную России, временно получают экипировку с логотипами спонсоров на этапе Гран-при в Москве.

На это обратил внимание телеграм-канал figurexing. Отмечается, что девушкам перед выходом в «кисс энд край» выдают спонсорскую кофту, после чего забирают ее и передают следующей спортсменке.

16 ноября фигуристки выступают с произвольными программами.