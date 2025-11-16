Фигуристкам не из сборной выдают спонсорскую кофту перед выходом в КиК на Гран-при России, после чего забирают и передают следующей спортсменке
На Гран-при России фигуристкам выдают спонсорскую кофту перед выходом в КиК.
Фигуристки, не входящие в сборную России, временно получают экипировку с логотипами спонсоров на этапе Гран-при в Москве.
На это обратил внимание телеграм-канал figurexing. Отмечается, что девушкам перед выходом в «кисс энд край» выдают спонсорскую кофту, после чего забирают ее и передают следующей спортсменке.
16 ноября фигуристки выступают с произвольными программами.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал figurexing
