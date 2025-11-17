25

Артур Даниелян: «Перед короткой на Мемориале Панина слушал Инстасамку. И как будто бы такой настрой даже сработал»

Фигурист Даниелян: перед короткой на Мемориале Панина слушал Инстасамку.

Серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию Артур Даниелян рассказал о настрое на старты.

– Ты часто говоришь про отстать от себя. Как это проявляется?

– Я вешаю на себя большую ответственность. И мне всегда кажется, что подставляю и себя, и своих тренеров. Просто нужно отстать от себя, потому что работу я выполняю хорошо. Мне просто нужно выходить на соревнования и выполнять все так же хорошо, как и на тренировках. Не нужно до себя докапываться. И даже в случае не самого лучшего исхода, так сильно не копать – просто делать корректировки, выводы или находить другой подход. Для этого нужно время. Всем этим, по-хорошему, надо было раньше заниматься. Но я очень много думал, анализировал и к некоторым выводам пришел.

– Можешь назвать себя рефлексирующим человеком?

– И да, и нет. Мне сложно сказать про самого себя. Люди, которые меня близко знают, наверное, смогут ответить на этот вопрос. А я даже сам себя не всегда могу понять. Я странный, со своими приколами, со своими загонами.

– Как ты настраиваешься перед стартом?

– Конкретно в этом сезоне практически ничего не менял – просто стараюсь сохранять спокойствие. Я знаю, что на тренировках выполнил все на 90% - это высокий процент. И значит, могу быть спокоен. Какие-то шероховатости – это нормально. Когда все идеально – это немного выбивает. Я слушаю музыку до прокатов и разминок: сразу как вышел из дома – и до шестиминутки. Наушники практически не снимаю.

– Какую музыку слушаешь?

– По-разному. На предыдущих стартах слушал классическую, перед короткой на мемориале Панина-Коломенкина – Инстасамку. И как будто бы такой настрой даже сработал, на удивление. Перед произвольной слушал что-то из той же серии – всякие тусовочные треки, «Еву» группы «Винтаж» в кавказской обработке. У меня многогранный список, я меломан, – сказал Даниелян.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Мемориал Панина
logoИнстасамка
logoАртур Даниелян
logoсборная России
музыка
мужское катание
