Роднина о комментариях для СМИ: «У меня всегда есть позиция. И она не обязательно должна совпадать с общепринятой»

Роднина: у меня всегда есть позиция, она не обязательно совпадает с общепринятой.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала, почему комментирует новости для СМИ.

– Ну да, я отвечаю на звонки. И приблизительно знаю, кто мне звонит. А вот что пишут – уже не на моей совести. Как говорится, обещать – не значит жениться. Но я и не слежу, что там выходит. Не контролирую. Да вообще не сижу в интернете. 

– Почему тогда думаете, что не всегда пишут то, что говорите?

– Иногда звонят и говорят: «Вот вы сказали то-то». А я точно знаю, что такого сказать не могла! У меня пока, извините, Альцгеймера нет.

Но я все равно продолжаю общаться. В основном – со спортивными изданиями. А вот куда потом это распространяется – не знаю.

– Да и спортивные СМИ спрашивают обо всем. Из последних тем – пенсия и налоги.

– Пенсии и налоги всех волнуют, мы же граждане России. Так почему у меня не спросить об этом?

Я не обсуждаю только бывших и нынешних коллег. И не комментирую высказывания спортсменов или тренеров. Если где-то такое появляется – это точно не я, знайте.

Если меня спрашивают о теме, которую не знаю, честно говорю: не в курсе. Я ведь не Валентина Гаганова, которая работала на 18 станках, и не обязана знать все. Тем более СМИ сегодня работают так, что круглосуточно мониторят интернет, и как только кто-то что-то скажет – просят меня прокомментировать.

А я откуда знаю, кто там и что брякнул? У меня нет времени даже проверять, правильно ли написали мои слова. 

– И вас это не смущает?

– Хочу верить, что людям еще можно доверять. А если кто-то хочет меня куда-то опустить или хапнуть – да пусть будет на его совести.

– Как думаете, как обычно реагируют люди на ваши цитаты в комментах?

– Вообще не представляю. Я же из того поколения, что не сидит в интернете. У нас как было – народ письма писал. Но даже тогда я физически не могла все просмотреть. Кстати, письма пишут до сих пор, хотя и значительно меньше.

– Есть темы, которые вы обсуждаете с удовольствием?

– Как правило, таких тем нет, ха-ха. Тем более в наше время журналисты прекрасно владели русским языком. Кто-то даже был членом Союза литераторов. Сегодня же я не всегда понимаю, что человек вообще хочет спросить. 

И темы совсем другие: скандалы, допинг, сплетни, ну и фигурное катание. Что вы хотите, за 30 лет воспитали народ! Это вопрос не к нам. Журналистика так отрабатывает свой хлеб. Я всего лишь отвечаю на вопросы.

– А почему отвечаете, если вам это не особо нужно? 

– Так людям интересно же. Я не виновата, что у меня такая известная фамилия. Плюс у меня всегда есть позиция. И она не обязательно должна совпадать с общепринятой. Но так воспитали родители: если не иметь своего мнения – будешь ходить в толпе. При этом не говорю, что мое мнение – всегда правильное. Каждый по-своему воспринимает разные события. 

Одно могу сказать точно: я не вру, не подделываюсь и не подстраиваюсь. Нас учили, что сила в правде. А она не всем нравится, – сказала Роднина.



