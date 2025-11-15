  • Спортс
  • Елена Вайцеховская: «Была ли вторая оценка Петросян объективной? Скорее она отлично иллюстрировала, что в глазах арбитров есть Аделия, а есть все остальные»
93

Елена Вайцеховская: «Была ли вторая оценка Петросян объективной? Скорее она отлично иллюстрировала, что в глазах арбитров есть Аделия, а есть все остальные»

Вайцеховская назвала щедрым судейство в отношении Петросян на Гран-при в Москве.

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о судействе в отношении фигуристки Аделии Петросян на этапе Гран-при России в Москве.

Петросян лидирует на турнире после короткой программы.

«По ряду причин Аделии пришлось временно отказаться от трикселя. Это сразу уравняло спортсменку со всеми остальными и, казалось бы, должно было сделать позиции двукратной чемпионки России уязвимыми.

Но нет: в субботу Петросян оказалась единственной, кто сумел извлечь из достаточно стандартного набора элементов абсолютный максимум: она прыгнула каскад из тройных флипа и тулупа во второй части программы, а этим в первой шестерке смогла похвастаться только Горбачева. Но у Алины обнаружились другие слабые места. Она недосчиталась двух уровней сложности на шагах, столько же потеряла на одном из вращений и Ксения Гущина. Уровень дорожки оказался у питерской фигуристки тоже более низким, равно как и у Ксении Синицыной и Вероники Яметовой.

Вопросы могла бы вызвать разве что вторая оценка, которая у Петросян получилась значительно более высокой, чем у соперниц. Была ли она объективной? Скорее она отлично иллюстрировала, что в глазах арбитров есть Аделия, а есть все остальные и что в программе лидера техбригада объективно не находит ни одного слабого места.

С другой стороны, столь щедрое судейство говорило о том, что негласное указание арбитрам судить соревнования более жестко, нежели в прошлом сезоне, в отношении Петросян не работает», – написала Вайцеховская в своей колонке на RT.

Для чего наши фигурные судьи стали строже и кого это не коснулось?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RT
Елена Вайцеховская
