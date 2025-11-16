Татьяна Тарасова: «Я просто в восторге от ритм‑танца Степановой и Букина! Это вообще их лучшее выступление, мне кажется»
Тарасова: я в восторге от ритм‑танца Степановой и Букина, их лучшее выступление.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова похвалила Александру Степанову и Ивана Букина за выступление на этапе Гран-при России в Москве.
Дуэт лидирует в танцах на льду, набрав 84,32 балла.
– Я просто в восторге от ритм‑танца Степановой и Букина! Мне кажется, это вообще их самое лучшее выступление. Мне они очень понравились.
– Если вам так понравилось выступление, могут ли они еще лучше выступить? Или это выступление уже предел?
– Всегда можно лучше. Каждый большой спортсмен может выступить еще лучше, – сказала Тарасова.
Произвольные танцы фигуристы представят 16 ноября.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости