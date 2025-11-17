Барбару Фузар-Поли госпитализировали после Гран-при Японии: «Первая неделя была сложная, но сейчас мое состояние стабилизировалось»

Тренер по фигурному катанию Барбара Фузар-Поли госпитализирована.

Итальянский тренер по фигурному катанию Барбара Фузар-Поли рассказала о госпитализации.

«Столько людей звонит и пишет моим родным, все волнуются, что я не отвечаю на сообщения. Но я в порядке. Да, пока еще в больнице, но мне уже гораздо лучше.

После перелета из Японии я плохо себя почувствовала: ощущения были очень непривычные, у меня началась дикая головная боль. Было понятно, что происходит что-то странное.

Быстро вызвали скорую, врачи сказали, что ситуация критическая – и меня срочно госпитализировали. Я очень им благодарна, их профессионализм позволил избежать каких-то серьезных последствий.

Первая неделя была довольно сложная, но сейчас уже все под контролем, мое состояние стабилизировалось. Меня пока не перевели из реанимации, врачи продолжают делать обследования и разбираются, почему это случилось. Но сейчас я вне опасности. Не произошло ничего катастрофического, руки-ноги двигаются, я разговариваю и даже пробовала ходить. Все под контролем, но теперь нужен покой и время.

Такое может случиться с кем угодно, возможно, сказались усталость и напряжение. Врачи обещают, что уже через несколько недель я буду в полном порядке.

Надеюсь, что меня скоро выпишут домой, к семье. Они сильно переволновались за меня, если честно. Но все будет хорошо, и я постараюсь вернуться к работе как можно скорее.

Спасибо всем за теплые слова поддержки. Все будет хорошо», – сказала Фузар-Поли.