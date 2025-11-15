  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Евгений Семененко: «Очень хотел под Nirvana хорошо откатать. Удивлен, что раньше на соревновательном льду не звучали композиции этой великой группы»
29

Евгений Семененко: «Очень хотел под Nirvana хорошо откатать. Удивлен, что раньше на соревновательном льду не звучали композиции этой великой группы»

Фигурист Семененко: очень хотел хорошо откатать под Nirvana.

Фигурист Евгений Семененко прокомментировал лидерство после короткой программы на этапе Гран-при России в Москве.

– Прежде всего хочется сказать спасибо, что меня ждали, писали приятные комментарии, что ждут меня. Очень все хотели увидеть новые программы. Вот короткую продемонстрировал – очень хотел, чтобы прямо первый прокат был, несмотря на длительный перерыв, восемь месяцев я перед публикой не выступал. Очень хотел, чтобы под Nirvana я прям хорошо откатал. Был очень удивлен, что раньше на соревновательном льду не звучали композиции этой поистине великой группы. Конечно, загорелся этой идеей, и Алексей Николаевич и Татьяна Николаевна поддержали мое рвение.

– У тебя прям третье дыхание на дорожке открылось. Видно, как ты кайфовал от того, что ты делаешь сегодня на льду. Это любовь к этой музыке, к программе или прям настолько соскучился по зрителям?

– Я думаю, ты сыграл и первый фактор, и второй. И соскучился, и потому что душе близко.

– Ты сам предложил эту музыку своим тренерам? И про костюм сразу расскажи.

– Когда я анализировал информацию в социальных сетях, то заметил, что некоторые проводят аналогию с Фредди Крюгером. Но прежде всего это главный атрибут солиста Nirvana Курта – он очень часто выступал в драном свитере. Ну и тут мы решили с дизайнером Галиной Филатовой соединить официальный стиль, потому что там все-таки рубашка, но при этом у меня такой вальяжный вид. Мы решили сделать сочетание. Мне кажется, выглядит достаточно неплохо.

– Почему именно эта музыка? Восприняли ли тренеры это как эксперимент или сами согласились?

– Вообще, я с детства увлекался компьютерными играми и прошел в свое время немало игр, когда было побольше времени. И одной из них были Infamous: Second Sun и The Last of Us на Playstation. Мне эти игры понравились по сюжету. И удивительно то, что и в той, и в той игре звучал саундтрек группы Nirvana. В Infamous это был Heart-Shaped Box, а в The Last of Us была Something in the Way. Но эти два трека такие медленные, а вторую часть программы хотел сделать более драйвовой. Ну и решил, что Smells Like Teen Spirit вообще такая культовая, каждому должна быть знакома. И я подумал, что она очень хорошо ляжет на техническую дорожку.

– По прыжкам доволен исполнением своих четверных?

– Всегда после длительного перерыва присутствует такой нервяк перед первым прыжком. Дальше уже легче. Старался контролировать первый прыжок – взлетел очень высоко на нем, боялся, что будет тяжело тулуп скрутить. Будет такая раскоординация. Но зато получится длинненький выезд с хорошим выкатом. Думаю: я все равно тренирую сальхов-тулуп для произвольной программы, так что присоединю тогда ко второму. Ну и получилось, что сальхов-тулуп потом хорошо под акцент попал.

– Насколько тебя удивил результат? Доволен оценками?

– Тут уже больше опыт играет. Я уже сталкивался с такими ситуациями, уже был свой опыт, раньше допускались ошибки. Выходить стало легче, потому что ты знаешь, что на любом этапе чисто все равно кто-то прокатает. Ты понимаешь, что тебе нужно катать хорошо. Если ты катаешь плохо – это уже ошибка. То, что нарабатываешь на тренировках, нужно переносить на соревновательный лед, – сказал Семененко в эфире Первого канала.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России
logoЕвгений Семененко
мужское катание
logoСерия Гран-при России
Золотой конек Москвы
Галина Филатова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Семененко выиграл короткую программу, Кондратюк – 2-й, Савосин – 3-й, Гуменник – 4-й
вчера, 13:40
Расписание этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Горбачева, Гуменник, Семененко, Кондратюк, Степанова и Букин
вчера, 06:11
Герман Ленков: «У меня была травма, тулуп еще больно прыгать, чуть‑чуть ногу стреляет. Решили поехать стабильный контент»
13 ноября, 16:06
Главные новости
Ватанабе чисто прыгнула тройной аксель в короткой на Гран-при США
сегодня, 03:32
Аймоз выиграл первый этап Гран-при в карьере. Французскому фигуристу 28 лет
сегодня, 03:28
⚡Гран-при США. Аймоз победил, Шайдоров – 2-й, Томоно – 3-й, Браун – 4-й
сегодня, 03:08
Гран-при США. Ватанабе лидирует после короткой программы, Лью – 2-я, Гутманн – 3-я, Губанова – 4-я
сегодня, 00:47
⚡ Гран-при США. Миура и Кихара победили в парах, Метелкина и Берулава – 2-е, Лорин и Этьер – 3-и, Акопова и Рахманин – 6-е
вчера, 22:04
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Гуменник, Семененко, Кондратюк, Савосин и Игнатов выступят с произвольными программами
вчера, 21:02
Татьяна Тарасова: «Я просто в восторге от ритм‑танца Степановой и Букина! Это вообще их лучшее выступление, мне кажется»
вчера, 21:01
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Петросян, Горбачева, Гущина, Синицына и Яметова покажут произвольные программы
вчера, 15:50
⚡ Гран-при США. Чок и Бейтс лидируют после ритм-танца, Лажуа и Лага – 2-е, Лопарева и Бриссо – 3-и
вчера, 20:25
Елена Вайцеховская: «Была ли вторая оценка Петросян объективной? Скорее она отлично иллюстрировала, что в глазах арбитров есть Аделия, а есть все остальные»
вчера, 20:00
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при США. Чок и Бейтс, Лажуа и Лага, Лопарева и Бриссо выступят с произвольными танцами
вчера, 20:47
Екатерина Рыбакова: «Мы не думали о местах и оценках во время подготовки, просто шли и делали свою работу. Очень рады, что у нас сегодня все получилось»
вчера, 16:40
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин, Рыбакова и Махноносов, Жданова и Бабаев-Смирнов покажут произвольные танцы
вчера, 15:48
Татьяна Тарасова: «Не вижу смысла приглашать иностранных учеников в Россию, просто так встречаться времени ни у кого нет»
14 ноября, 18:27
Костомаров об Олимпиаде-2026: «Думаю, соревнования, на которых будут выступать наши спортсмены, должны показывать»
14 ноября, 13:47
Светлана Журова: «Медведева и Гайнутдинов – прекрасный творческий союз. Что касается семейной жизни, желаю им родить новых чемпионов»
12 ноября, 12:56
Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»
11 ноября, 19:31
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
10 ноября, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
10 ноября, 14:50
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53