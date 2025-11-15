Евгений Семененко: «Очень хотел под Nirvana хорошо откатать. Удивлен, что раньше на соревновательном льду не звучали композиции этой великой группы»

Фигурист Семененко: очень хотел хорошо откатать под Nirvana.

Фигурист Евгений Семененко прокомментировал лидерство после короткой программы на этапе Гран-при России в Москве .

– Прежде всего хочется сказать спасибо, что меня ждали, писали приятные комментарии, что ждут меня. Очень все хотели увидеть новые программы. Вот короткую продемонстрировал – очень хотел, чтобы прямо первый прокат был, несмотря на длительный перерыв, восемь месяцев я перед публикой не выступал. Очень хотел, чтобы под Nirvana я прям хорошо откатал. Был очень удивлен, что раньше на соревновательном льду не звучали композиции этой поистине великой группы. Конечно, загорелся этой идеей, и Алексей Николаевич и Татьяна Николаевна поддержали мое рвение.

– У тебя прям третье дыхание на дорожке открылось. Видно, как ты кайфовал от того, что ты делаешь сегодня на льду. Это любовь к этой музыке, к программе или прям настолько соскучился по зрителям?

– Я думаю, ты сыграл и первый фактор, и второй. И соскучился, и потому что душе близко.

– Ты сам предложил эту музыку своим тренерам? И про костюм сразу расскажи.

– Когда я анализировал информацию в социальных сетях, то заметил, что некоторые проводят аналогию с Фредди Крюгером. Но прежде всего это главный атрибут солиста Nirvana Курта – он очень часто выступал в драном свитере. Ну и тут мы решили с дизайнером Галиной Филатовой соединить официальный стиль, потому что там все-таки рубашка, но при этом у меня такой вальяжный вид. Мы решили сделать сочетание. Мне кажется, выглядит достаточно неплохо.

– Почему именно эта музыка? Восприняли ли тренеры это как эксперимент или сами согласились?

– Вообще, я с детства увлекался компьютерными играми и прошел в свое время немало игр, когда было побольше времени. И одной из них были Infamous: Second Sun и The Last of Us на Playstation. Мне эти игры понравились по сюжету. И удивительно то, что и в той, и в той игре звучал саундтрек группы Nirvana. В Infamous это был Heart-Shaped Box, а в The Last of Us была Something in the Way. Но эти два трека такие медленные, а вторую часть программы хотел сделать более драйвовой. Ну и решил, что Smells Like Teen Spirit вообще такая культовая, каждому должна быть знакома. И я подумал, что она очень хорошо ляжет на техническую дорожку.

– По прыжкам доволен исполнением своих четверных?

– Всегда после длительного перерыва присутствует такой нервяк перед первым прыжком. Дальше уже легче. Старался контролировать первый прыжок – взлетел очень высоко на нем, боялся, что будет тяжело тулуп скрутить. Будет такая раскоординация. Но зато получится длинненький выезд с хорошим выкатом. Думаю: я все равно тренирую сальхов-тулуп для произвольной программы, так что присоединю тогда ко второму. Ну и получилось, что сальхов-тулуп потом хорошо под акцент попал.

– Насколько тебя удивил результат? Доволен оценками?

– Тут уже больше опыт играет. Я уже сталкивался с такими ситуациями, уже был свой опыт, раньше допускались ошибки. Выходить стало легче, потому что ты знаешь, что на любом этапе чисто все равно кто-то прокатает. Ты понимаешь, что тебе нужно катать хорошо. Если ты катаешь плохо – это уже ошибка. То, что нарабатываешь на тренировках, нужно переносить на соревновательный лед, – сказал Семененко в эфире Первого канала.