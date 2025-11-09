18

Петросян, Гуменник, Семененко, Горбачева, Кондратюк, Акатьева, Степанова и Букин выступят на Гран-при России в Москве

Петросян, Гуменник, Семененко, Горбачева выступят на Гран-при России в Москве.

Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала список участников этапа Гран-при России в Москве, который пройдет 15-16 ноября.

Мужчины: Петр Гуменник, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Михаил Полянский, Роман Савосин, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Данил Федосимов, Дамир Черипка.

Женщины: Софья Акатьева, Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Мария Мазур, Аделия Петросян, Мария Пулина, Ксения Синицына, Дарья Третьякова, Екатерина Ципухина, Вероника Яметова.

Танцы на льду: Василиса Григорьева – Евгений Артющенко, Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Елизавета Кириллова – Илья Карпов, Анна Коломенская – Артем Фролов, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков, Александра Прокопец – Александр Васькович, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
женское катание
Золотой конек Москвы
танцы на льду
logoСерия Гран-при России
logoсборная России
ФФККР
мужское катание
logoМакар Игнатов
Софья Шевченко
Екатерина Рыбакова
Анна Коломенская
logoКсения Синицына
logoАлександра Степанова
Дарья Третьякова
Тимур Бабаев-Смирнов
Мария Пулина
logoЕвгений Семененко
Софья Леонтьева
logoКсения Гущина
Артем Фролов
Дамир Черипка
Екатерина Ципухина
Михаил Полянский
Даниил Горелкин
logoАртем Ковалев
Евгений Артющенко
Роман Савосин
logoМарк Кондратюк
Данил Федосимов
Таисия Линчевская
Никита Сарновский
Андрей Ежлов
Дмитрий Щербаков
logoПетр Гуменник
Софья Важнова
Александр Васькович
logoИван Букин
logoВероника Яметова
Екатерина Анисимова
Мария Мазур
Василиса Григорьева
Александра Прокопец
Варвара Жданова
Семен Соловьев
Елизавета Кириллова
logoАлина Горбачева
Илья Карпов
logoАделия Петросян
Иван Махноносов
logoСофья Акатьева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Владислав Дикиджи: «Планируем вставить пятый четверной. В Омске, думаю, будет еще четыре, а потом добавим риттбергер»
15 минут назад
Костылева, Стрельцова, Федотов, Парсегова и Богданов, Шешелева и Карнаухов заявлены на Гран-при России среди юниоров в Москве
28 минут назад
Даниелян о серебре Гран-при России: «Это большой шаг вперед, что только мы не пробовали с тренерами. Понимал, что мне нужно время. Рад, что продержался»
39 минут назад
Глеб Лутфуллин: «Сам себя запутал прыжками. Было предстартовое запугивание — думал прыгнуть четверной лутц, а исполнил тройной»
51 минуту назад
Дина Хуснутдинова: «Думаю, решение о переходе в группу Тутберидзе было правильным»
сегодня, 14:09
Гран-при России. «Идель». Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Осокина и Грицаенко, Артемьева и Брюханов представят произвольные программы
сегодня, 14:00Live
⚡ Гран-при России. «Идель». Дикиджи победил, Даниелян – 2-й, Лутфуллин – 3-й, Игнатов – 4-й
сегодня, 13:50
Анна Фролова: «С учетом проделанной работы я бы приняла абсолютно любое место. Меня оценили профессионалы, и это то место, на которое наработала»
сегодня, 13:24
Елизавета Андреева с большой долей вероятности пропустит этапы Гран-при России среди юниоров (ТАСС)
сегодня, 13:11
Анна Фролова: «Очень хочется попасть на международную арену, проявить себя, оставить какой-то след. Но менять гражданство не планирую»
сегодня, 12:54
Ко всем новостям
Последние новости
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
вчера, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
6 ноября, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
6 ноября, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
3 ноября, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18