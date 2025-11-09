Петросян, Гуменник, Семененко, Горбачева, Кондратюк, Акатьева, Степанова и Букин выступят на Гран-при России в Москве
Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала список участников этапа Гран-при России в Москве, который пройдет 15-16 ноября.
Мужчины: Петр Гуменник, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Михаил Полянский, Роман Савосин, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Данил Федосимов, Дамир Черипка.
Женщины: Софья Акатьева, Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Мария Мазур, Аделия Петросян, Мария Пулина, Ксения Синицына, Дарья Третьякова, Екатерина Ципухина, Вероника Яметова.
Танцы на льду: Василиса Григорьева – Евгений Артющенко, Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Елизавета Кириллова – Илья Карпов, Анна Коломенская – Артем Фролов, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков, Александра Прокопец – Александр Васькович, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.