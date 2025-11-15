Аделия Петросян: «Больше не разговариваю про четверные. Я уже наговорила в Магнитогорске, а они не получились»

Аделия Петросян: больше не разговариваю про четверные прыжки.

Фигуристка Аделия Петросян заявила, что не хочет обсуждать четверные прыжки перед произвольной программой на этапе Гран-при России в Москве .

Спортсменка лидирует после короткой.

«Я уже наговорила в Магнитогорске, а они не получились. Поэтому я больше не разговариваю про четверные», – сказала Петросян.

«Я очень нервничала перед разминкой, немножко страшновато было. Видимо, какие-то воспоминания о Магнитогорске нахлынули. Но я вышла и очень хорошо для себя размялась, прочувствовала ноги, услышала поддержку зрителей и как-то подуспокоилась и увереннее вышла в прокат.

Абсолютное спокойствие, радостное состояние после проката, потому что все достаточно хорошо получилось. Этери Георгиевна [Тутберидзе ] сказала «молодец», Даниил Маркович [Глейхенгауз ] сказал «молодец», все вместе сказали «хорошо». Так что, я считаю, это был неплохой прокат.

Этери Георгиевна сказала, что больше всего внимание держала на твиззле, который я сорвала в Магнитогорске. И он получился. Это всегда хорошо, когда видно, что работа была проделана и баллы улучшаются. Но я больше ориентируюсь, пожалуй, на комментарии тренеров, специалистов, свои ощущения», – добавила фигуристка.