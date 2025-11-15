Аделия Петросян: «Был спад после этапа в Магнитогорске, в последние дни начала набирать форму. Надеюсь, эту форму получится показать и завтра»

Аделия Петросян: надеюсь, в произвольной получится показать хорошую форму.

Фигуристка Аделия Петросян прокомментировала выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве (1-е место).

– Старалась поувереннее выходить. Встречали здесь очень громко, и это очень поддерживало и придавало уверенности. Так что я вышла спокойнее, чем на шестиминутке.

– Была ли проделана работа над ошибками? Или в расписании какие-то изменения: больше отдыхала после Магнитогорска или наоборот?

– Расписание было абсолютно такое же, отдыхала столько же. Сначала был спад после этапа, а в последние дни начала приходить в себя, набирать форму. Надеюсь, что эту форму получится показать и завтра.

– А завтра что планируешь показать? Или не загадываешь после Магнитогорска, а то ты там наговорила...

– Да, я уже не загадываю. Первый раз так сделала и последний. Все.

– Но я-то знаю, что на тренировках ты катаешь программу с двумя четверными. Более уверенно это получается? Стабильнее?

– В Магнитогорске я была готова, поэтому не буду говорить, что сейчас увереннее или стабильнее. Пусть пойдет, как пойдет. Покажу все завтра.

– В прошлом сезоне ты исполняла тройной аксель. В этом сезоне планируешь его тренировать, вставлять, накатывать?

– Тоже не хотелось бы про него говорить, потому что скажешь, а потом он не появляется... Буду работать над ним.

– До чемпионата России полтора месяца. Как будешь готовиться? Может, возьмешь мини-отпуск?

– Вы у меня после каждого старта спрашиваете про мини-отпуск. Я свой отпуск отсидела летом, когда восстанавливалась после травмы. Так что нет. Мой следующий отпуск только в мае.

– А как сейчас здоровье? Беспокоит ли травма?

– Жаловать не могу на свое состояние, так что все хорошо, – сказала Петросян в эфире Первого канала.