Трусова пришла на этап Гран-при в Москве вместе с сыном. После выступления Игнатова она находилась в кисс-энд-крае

Александра Трусова пришла на этап Гран-при в Москве вместе с сыном.

Фигуристка Александра Трусова вместе с сыном Михаилом болела за мужа на соревнованиях.

6 августа у Трусовой и ее мужа Макара Игнатова родился первенец – сын Михаил.

Игнатов сегодня выступил на этапе Гран-при России в Москве. В короткой программе фигурист набрал 85,75 балла и занял 5-е место.

После выступления Игнатова Трусова находилась вместе с ним и тренером Сергеем Алексеевым в кисс-энд-крае.

Скриншоты из трансляции Первого канала.