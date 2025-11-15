Ксения Гущина: «Немного не получилось вращение. Надеюсь откатать произвольную программу хорошо и остаться в тройке»

Ксения Гущина: надеюсь хорошо откатать произвольную программу и попасть в призы.

Фигуристка Ксения Гущина оценила свое выступление на этапе Гран-при России в Москве. Гущина заняла в короткой программе третье место с 68,07 баллами.

– Очень рада, что вышла и откатала. Немножко не получилось вращение, будем работать над этим. Есть что улучшить еще. Надеюсь, еще произвольную программу откатать хорошо и остаться в тройке.

– Что‑то переделывали после этапа в Магнитогорске?

– В Магнитогорске, думаю, не справилась с нервами в произвольной программе. Поэтому какую‑то большую работу мы не делали, просто готовились так же, как к обычным соревнованиям.

– Здесь больше волнения, чем в Магнитогорске?

– Наверное, столько же. Старалась достаточно спокойно выйти и показать все то, что я умею.

– Поддержка зрителей заводит или вводит в состояние стресса?

– Сейчас мне уже очень приятно выступать, когда много зрителей, когда хлопают, поддерживают, кричат. Раньше, когда только выходила на соревнования, немножко испытывала стресс, но сейчас воспринимаю зрительскую реакцию как помощь.

– Сколько времени ушло на создание образа перед прокатом?

– Сегодня очень много получилось, больше двух часов. Прическа не с первого раза получилась, – сказала фигуристка.