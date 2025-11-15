Роман Савосин: впервые в сезоне я доволен своим прокатом.

Фигурист Роман Савосин оценил свое выступление на этапе Гран-при России в Москве, где он идет третьим после короткой программы.

Савосин набрал 90,22 балла за прокат. Лидирует Евгений Семененко (96,75), на втором месте – Марк Кондратюк (96,42).

«Наконец-то впервые в сезоне доволен своим прокатом. Недочеты есть, но я в целом доволен.

На соперников я не смотрел – просто старался сделать свой контент. Если я справляюсь с элементами, то получаю баллы, которые заслуживаю», – сказал Савосин.