Александр Жулин: «Овечкин и Большунов – выдающиеся спортсмены, но Роднина – другой уровень. Такой величины, скорее всего, больше никогда не будет»

Александр Жулин: Роднина – уникальная спортсменка, вряд ли такие еще появятся.

Чемпион мира в танцах на льду, заслуженный тренер России Александр Жулин оценил вклад Ирины Родниной в отечественный спорт.

«Есть ли сейчас среди наших спортсменов личности, сравнимые с Родниной? Их появлению очень сильно мешает наше отсутствие на международных турнирах. Если бы нас допустили, эти великие спортсмены бы появились. Мы варимся в собственном соку, поэтому и складывается впечатление, что уровень упал.

Сложно кого-то сравнить с Родниной. Она трехкратная олимпийская чемпионка, причем одну из золотых медалей Ирина Константиновна выиграла после родов. Такого спортсмена, скорее всего, никогда больше не будет.

Из выдающихся можно выделить Александра Овечкина или Александра Большунова , но Роднина – другой уровень. В истории нашей страны таких всего несколько человек. В ближайшее время новых таких величин точно не будет», – сказал Жулин.