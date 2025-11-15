Косторная и Куница выступили с номером на любительском турнире. Они сделали двойные элементы
Фигуристка Косторная выступила на льду спустя полтора месяца после родов.
Алена Косторная и Георгий Куница выступили с номером на любительском турнире памяти Георгия Проскурина.
Журналист Владислав Жуков сообщает, что в прокате фигуристы исполнили двойную подкрутку, двойной прыжок и двойной выброс риттбергер.
В конце сентября у пары родился сын Дмитрий.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Владислава Жукова
