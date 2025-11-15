Алина Горбачева: «Рада, что вышла в сезон, на публику. После травмы начала прыгать две недели назад, но очень хотела на соревнования»

Алина Горбачева: не все получилось в короткой программе, но буду бороться.

Фигуристка Алина Горбачева заявила, что рада вернуться на соревнования после травмы.

На этапе Гран-при России в Москве Горбачева заняла второе место в короткой программе с 68,86 баллами.

– Ощущения смешанные: с одной стороны, рада, что вышла в сезон, на публику. С другой стороны, далеко не все получилось в короткой программе, но буду бороться до конца. Очень хотела выступить, даже несмотря на травму, поэтому рада здесь оказаться.

После травмы вышла три недели назад, начала прыгать две недели назад. Сложновато было вкатываться, но очень хотела на соревнования и рада, что могла здесь оказаться. Конечно, должен был быть каскад 3-3, но сегодня получилось вот так. Буду нарабатывать, завтра бороться до конца.

– На разминке вы упали.

– Немного выбило, перед прокатом довольно сильно упала на бедро, очень было неожиданно для меня. На приземлении попала в след, немного выбило концентрацию. Но ничего, такое бывает, опыт. Ультра-си в произвольной? Все будем обсуждать с тренерами, но в любом случае буду бороться до конца.

– Расскажите о своей собачке.

– Софья Анатольевна (Федченко ) мне подарила, ее зовут Рокси, ей три месяца, она весит один килограмм, – сказала Горбачева.