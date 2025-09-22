  • Спортс
Гуменник, Дикиджи, Петросян, Горбачева, Мишина и Галлямов – в предварительном списке участников контрольных прокатов («Невская фигурка»)

Назван предварительный состав участников контрольных прокатов у фигуристов.

Список опубликовал телеграм-канал «Невская фигурка». Контрольные прокаты сборной России пройдут 27–28 сентября в Санкт-Петербурге.

Женщины: Аделия Петросян, Алина Горбачева, Софья Муравьева, Дарья Садкова, Анна Фролова, Софья Акатьева, Алиса Двоеглазова, Ксения Гущина, Вероника Яметова.

Мужчины: Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Николай Угожаев.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Ясмина Кадырова – Илья Миронов, Таисия Щербинина – Артем Петров.

Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Анна Щербакова – Егор Гончаров, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Василиса Григорьева – Евгений Артющенко.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал «Невская фигурка»
