Анастасия Мишина защитила магистерскую диссертацию.

Фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым , защитила магистерскую диссертацию. Об этом сообщил Галлямов.

Мишина учится в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта в Санкт-Петербурге.

«Друзья, у нас отличные новости! Анастасия защитила свою магистерскую диссертацию.

Настя , мы тобой гордимся! Ты доказала, что можно совмещать учебу и работу, и выходить из этого боя победителем! Желаем тебе и дальше с такой же легкостью покорять любые вершины.

Давайте дружно поздравим нашу умничку в комментариях!» – написал партнер Мишиной в телеграм-канале.

