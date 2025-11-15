Анастасия Мишина защитила магистерскую диссертацию
Анастасия Мишина защитила магистерскую диссертацию.
Фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, защитила магистерскую диссертацию. Об этом сообщил Галлямов.
Мишина учится в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта в Санкт-Петербурге.
«Друзья, у нас отличные новости! Анастасия защитила свою магистерскую диссертацию.
Настя, мы тобой гордимся! Ты доказала, что можно совмещать учебу и работу, и выходить из этого боя победителем! Желаем тебе и дальше с такой же легкостью покорять любые вершины.
Давайте дружно поздравим нашу умничку в комментариях!» – написал партнер Мишиной в телеграм-канале.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Галлямова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости