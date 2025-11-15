Александра Трусова: «Игнатов хорошо справляется с отцовством. Перед соревнованиями стараюсь его не будить, а так он и ночью помогает»

Александра Трусова: буду болеть за Макара Игнатова вместе с сыном.

Александра Трусова рассказала, что будет поддерживать своего мужа Макара Игнатова вместе с сыном Михаилом, которому сейчас три месяца.

Игнатов выступит на этапе Гран-при России в Москве. На этапе в Казани фигурист занял 4-е место.

– Планирую болеть за Макара вместе с сыночком, поддерживать, смотреть.

– Это первый раз, когда сын приехал на соревнования?

– На соревнования – да. А так смотрели, конечно, по телевизору. Я, правда, не разрешала Мишеньке смотреть, потому что еще нельзя.

– Смотрела, как в Казани Макар катался? Или в записи, чтобы лишний раз не нервничать?

– Конечно, смотрела. Я очень переживаю, но если не буду смотреть, то еще хуже будет.

– Как Макар готовится к тренировкам? Быть молодым папой – это практически ночи без сна, чтобы помогать молодой маме менять подгузники, делать смесь. Как Макар справляется?

– Он хорошо справляется. Перед соревнованиями я стараюсь его не будить ночью. То есть он как может высыпается, а днем помогает, все делает. Повезло нам со смесью – нам этого не надо пока, все и так есть.

А когда нет соревнований, то и ночью помогает. В тяжелые ночи я его бужу, и он с ним... По очереди. На тренировки мы ходим вместе, так что все утром встаем, собираемся и едем на тренировку, – сказала призер Олимпиады-2022 Трусова в эфире Первого канала.

