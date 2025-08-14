  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Артем Валов: «Долгосрочная цель – Олимпиада. Хотя бы в тройку на ней попасть. И главе государства руку пожать. Только ради этого и катаюсь»
1

Артем Валов: «Долгосрочная цель – Олимпиада. Хотя бы в тройку на ней попасть. И главе государства руку пожать. Только ради этого и катаюсь»

Фигурист Артем Валов заявил, что хотел бы пожать руку главе государства.

Валов выступает в танцах на льду с Марией Фефеловой. В прошлом сезоне они стали пятыми на первенстве России и завоевали серебро в финале Гран-при. 

«Стилистически мне очень нравятся Пайпер Гиллес – Поль Пуарье. Для меня Поль – эталон. Считаю, так должен выглядеть настоящий танцор – красивый, статный, с мощной спиной.

Еще для себя выделю Тессу Вирчу и Скотта Мойра. А из наших, пожалуй, Виктория Синицина – Никита Кацалапов и Вася Кагановская с Максом Некрасовым.

Долгосрочная цель, конечно, Олимпиада. Хотя бы в тройку на ней попасть. И главе государства руку пожать. Только ради этого и катаюсь!» – сказал Валов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Артем Валов
logoсборная России
Мария Фефелова
танцы на льду
Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Татьяна Навка: «Степанова и Букин действительно проводят тренировки на льду «Навка Арены». Это временное решение, рассчитанное на неделю»
41 августа, 15:04
Багин о танцах на льду: «У нас мне не нравится общее ощущение неряшливости. Танцоры ходят в трениках с оттянутыми коленками, какие-то носки с утенком... Как будто из приюта забрали»
3311 июня, 16:53
Татьяна Тарасова: «Я бы подала апелляцию. Хотелось бы получить ответ, почему такое отношение к парам и дуэтам»
95 июня, 12:17
Главные новости
Елена Костылева показала тренировку на льду
1244 минуты назадВидео
Медведева о подарке матери: «Важно это было со льда сделать: «Мама, у тебя получилось. Смотри, столько ты в меня вложила – и я на коньках, столько всего выиграно»
1052 минуты назад
Евгения Медведева: «На шоу я больше работаю над креативом. И поэтому правильнее всего называть меня режиссером-постановщиком»
9сегодня, 10:59
Медведева о своем шоу: «Сложные элементы, конечно же, будут, но не от меня. Уже пару лет я не исполняю сложных прыжковых элементов»
13сегодня, 10:53
«Рассказывай, как ты, где четверные потерял?» Щербакова сняла влог на контрольных прокатах юниоров
24сегодня, 07:37Видео
Галлямов о недопуске на Олимпиаду-2026: «Как ни странно, но ничего экстренного в тот момент не произошло. Мы были готовы к такому повороту событий»
43сегодня, 06:25
Валиева выступит на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Пекине
15сегодня, 06:15
Александр Галлямов: «Интерес к фигурному катанию в России не только не упал, но и вырос. Трусова, Загитова, Щербакова – самые популярные спортсмены, как бы там ни кричали футболисты»
62сегодня, 06:11
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2025/26: контрольные прокаты и чемпионат России пройдут в Петербурге, финал Гран-при – в Челябинске
37сегодня, 06:00
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там должны выступить Петросян и Гуменник
51сегодня, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
35 августа, 16:40
Иоланда Чен о гибели Гришина: «Я в совершенном шоке. Просто ужас. Прекрасный комментатор, добрый и отзывчивый человек»
25 августа, 14:11
Александр Гришин был в состоянии алкогольного опьянения, когда его сбила электричка (ТАСС)
2275 августа, 13:40
Энберт о смерти Гришина: «Большая утрата и скорбь. Сложно представить, как будут проходить соревнования без его работы»
35 августа, 12:47
Наталья Бестемьянова о гибели Гришина: «Для всех нас это очень большая потеря»
5 августа, 10:41
Дмитрий Соловьев о Гришине: «Это был очень крутой специалист и очень хороший человек»
5 августа, 10:37
Ксения Гущина: «Не уверена, что вижу себя тренером в будущем. Думаю над тем, чтобы пойти учиться на психолога – мне это было бы интереснее»
214 июля, 10:56