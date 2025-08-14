Артем Валов: «Долгосрочная цель – Олимпиада. Хотя бы в тройку на ней попасть. И главе государства руку пожать. Только ради этого и катаюсь»
Фигурист Артем Валов заявил, что хотел бы пожать руку главе государства.
Валов выступает в танцах на льду с Марией Фефеловой. В прошлом сезоне они стали пятыми на первенстве России и завоевали серебро в финале Гран-при.
«Стилистически мне очень нравятся Пайпер Гиллес – Поль Пуарье. Для меня Поль – эталон. Считаю, так должен выглядеть настоящий танцор – красивый, статный, с мощной спиной.
Еще для себя выделю Тессу Вирчу и Скотта Мойра. А из наших, пожалуй, Виктория Синицина – Никита Кацалапов и Вася Кагановская с Максом Некрасовым.
Долгосрочная цель, конечно, Олимпиада. Хотя бы в тройку на ней попасть. И главе государства руку пожать. Только ради этого и катаюсь!» – сказал Валов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
