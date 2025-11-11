Александр Тихонов: «Трансгендерам нужно было изначально запретить участвовать в женских соревнованиях! Ну что это такое, зачем это нужно?»
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что трансгендеров изначально не должны были допускать к участию в женских соревнованиях.
Ранее газета The Times сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретит трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх.
«Трансгендерам нужно было изначально запретить участвовать в женских соревнованиях! Ну что это такое, зачем это нужно?! Это решение будет принято с опозданием, но оно очень правильное.
И потом, надо членов исполкома МОК и президента избирать из тех стран, которые ратуют за чистый спорт без политики.
МОК имеет возможность привлечь огромные деньги независимо от политиков и таких стран, как Норвегия и все остальные, которые объявляют бойкоты», – сказал Тихонов.