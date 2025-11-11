  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Александр Тихонов: «Трансгендерам нужно было изначально запретить участвовать в женских соревнованиях! Ну что это такое, зачем это нужно?»
0

Александр Тихонов: «Трансгендерам нужно было изначально запретить участвовать в женских соревнованиях! Ну что это такое, зачем это нужно?»

Тихонов выступил против участия трансгендеров в женских соревнованиях.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что трансгендеров изначально не должны были допускать к участию в женских соревнованиях. 

Ранее газета The Times сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретит трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх.

«Трансгендерам нужно было изначально запретить участвовать в женских соревнованиях! Ну что это такое, зачем это нужно?! Это решение будет принято с опозданием, но оно очень правильное.

И потом, надо членов исполкома МОК и президента избирать из тех стран, которые ратуют за чистый спорт без политики.

МОК имеет возможность привлечь огромные деньги независимо от политиков и таких стран, как Норвегия и все остальные, которые объявляют бойкоты», – сказал Тихонов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
РИА Новости
logoМОК
logoАлександр Тихонов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Норвежский журналист: «Становится все более вероятным, что некоторым российским лыжникам разрешат участвовать в Играх в качестве нейтральных спортсменов»
19 октября, 18:37
Якушев про Олимпиаду без России: «Не олимпийский уровень. Жалко, хоккеисты НХЛ хотят выиграть ОИ больше, чем Кубок Стэнли. Это политика и влияние нового президента МОК Ковентри»
8 октября, 17:00
Александр Тихонов про бан Израиля: «Страна-чудовище, надо бахнуть по ней. Называем себя сверхдержавой, нигде не участвуем, жалуемся. Надо жить по «Тарзану» – в джунглях сильный имеет все»
27 сентября, 20:01
Главные новости
Доротея Вирер: «Не всем выпадает шанс завершить карьеру на домашней Олимпиаде. Хочу выложиться по полной в последний раз»
вчера, 19:30
Путин поздравил Канделаки с 50-летием: «Талант, богатый журналистский опыт, незаурядные творческие и организаторские качества помогают вам добиваться ярких результатов в профессии»
вчера, 17:44
Французские спортсмены получат 80 тысяч евро за золото Олимпиады-2026
вчера, 06:46
Дмитрий Васильев: «Норвежцы нечестно завоевывают медали. Верю, что со временем их разоблачат и накажут за допинг»
9 ноября, 10:55
Александр Тихонов: «Сделаю обращение ко всем народам, чтобы выбирали нормальных президентов и правительства, которые ратуют за мир и дружбу между народами»
9 ноября, 08:38
Составы команд на Кубок МЛКБ: Карим и Анастасия Халили, Сливко выступят за «Профински», Казакевич и Дербушева – за «Золотых рысей»
8 ноября, 17:02
Сергей Чепиков: «Работа депутата – сложная, график очень плотный. Мы всегда на связи с избирателями, у нас не бывает отпусков»
8 ноября, 13:27
Жюлия Симон не будет подавать апелляцию на решение о дисквалификации
8 ноября, 06:53
Дмитрий Васильев: «Надо обязательно подавать во все суды, засуживать тех, кто беззаконно принимал решение об отстранении наших спортсменов в любых видах спорта»
7 ноября, 13:31
Десятикратная чемпионка мира Жюлия Симон дисквалифицирована на месяц после приговора по делу о мошенничестве
7 ноября, 06:41
Ко всем новостям
Последние новости
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
3 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
4 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
10 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
29 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
29 марта, 14:29