Александр Тихонов: «Трансгендерам нужно было изначально запретить участвовать в женских соревнованиях! Ну что это такое, зачем это нужно?»

Тихонов выступил против участия трансгендеров в женских соревнованиях.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что трансгендеров изначально не должны были допускать к участию в женских соревнованиях.

Ранее газета The Times сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретит трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх.

«Трансгендерам нужно было изначально запретить участвовать в женских соревнованиях! Ну что это такое, зачем это нужно?! Это решение будет принято с опозданием, но оно очень правильное.



И потом, надо членов исполкома МОК и президента избирать из тех стран, которые ратуют за чистый спорт без политики.

МОК имеет возможность привлечь огромные деньги независимо от политиков и таких стран, как Норвегия и все остальные, которые объявляют бойкоты», – сказал Тихонов.