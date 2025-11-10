Тарасова о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Не думаю, что миру не нужно выступление выдающихся русских спортсменов на Олимпиаде. Спорт и политика – разные вещи»

Тарасова высказалась о включении двух фигуристов в базу украинского «Миротворца».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что российские фигуристы Петр Гуменник и Владислав Дикиджи попали в базу украинского сайта «Миротворец».

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные ресурса, спортсменам вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении специальной военной операции». В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.

«Думаю, что Дикиджи внесли в базу в связи с тем, как он откатал уникальным образом программу (на Гран-при в Казани – Спортс’’). С этим катанием можно попасть на пьедестал Олимпиады. Я не понимаю только, почему украинцев слушает весь мир, Международный олимпийский комитет.

Я не думаю, что фигурному миру не нужно выступление выдающихся русских спортсменов Гуменника или Дикиджи на Олимпиаде. Спорт и политика – это разные вещи.

То, что опубликовали их контакты (в базе опубликованы телефонные номера обоих спортсменов – Спортс’’), это нарушение всех прав человека. Получается, что, как им кажется, они могут войти в личное пространство каждого русского человека», – сказала Тарасова.

Дикиджи – действующий чемпион России по фигурному катанию, Гуменник – победитель финала Гран-при страны.