  • Михаил Дегтярев: «Олимпийские игры в Милане должны стать последними, где российские атлеты будут участвовать в нейтральном статусе»
Михаил Дегтярев: «Олимпийские игры в Милане должны стать последними, где российские атлеты будут участвовать в нейтральном статусе»

Михаил Дегтярев: ОИ-2026 – последние, где атлеты из РФ выступят как нейтральные.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что зимняя Олимпиада-2026 должна стать последней, где российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом.

«Наши атлеты готовы к победам, к честной борьбе на международных турнирах. Одно из основных направлений работы – спорт‑дипломатия. Здесь у нас есть определенные успехи. В том числе допуск Паралимпийского комитета России под флагом и гимном на генеральной ассамблее МПК.

Хороший сигнал – заявление Международного олимпийского комитета по итогам сентябрьского исполкома. Фактически Игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе.

Как только европейские страны не пускают российских или белорусских атлетов, МОК стыдливо помалкивает. Чтобы этого не было, мы продолжим дипломатическую работу. Мы направили в МОК данную информацию буквально недавно», – сказал министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Дегтярев.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. По состоянию на начало ноября только фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов отобрались на Игры.

Суд признал: недопуск России – дискриминация. Значит, санкциям конец?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
