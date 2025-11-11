  • Спортс
  • Алексей Ягудин: «Такие спортсмены, как Загитова, Щербакова, Медведева, приводят огромную массу новых детишек в секции фигурного катания»
7

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин считает, что популяризировал фигурное катание гораздо меньше, чем современные фигуристы. 

«На мой взгляд, в мое время в России вы узнавали, что я выиграл Олимпиаду, через день или двое суток, потому что не было всевозможных гаджетов, которые молниеносно транслировали, передавали информацию.

Такие спортсмены, как Алина Загитова, Анна Щербакова, Евгения Медведева, именно вот это современное общество фигуристов приводит огромную массу новых детишек в секции фигурного катания.

Мы в то время могли заинтересовать, может быть, парочку семей, которые жили в одном и том же доме в Санкт-Петербурге», – сказал Ягудин на церемонии закрытия инициативы «Корпорация добра», реализуемой в рамках благотворительной программы «ДоброFON». 

Петросян нужно только поддерживать или честно указывать на ошибки? Разговор с Ягудиным

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
