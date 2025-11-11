Алексей Ягудин: «Такие спортсмены, как Загитова, Щербакова, Медведева, приводят огромную массу новых детишек в секции фигурного катания»

Ягудин: Медведева и Загитова привели массу детей в секции фигурного катания.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин считает, что популяризировал фигурное катание гораздо меньше, чем современные фигуристы.

«На мой взгляд, в мое время в России вы узнавали, что я выиграл Олимпиаду, через день или двое суток, потому что не было всевозможных гаджетов, которые молниеносно транслировали, передавали информацию.

Такие спортсмены, как Алина Загитова , Анна Щербакова , Евгения Медведева , именно вот это современное общество фигуристов приводит огромную массу новых детишек в секции фигурного катания.

Мы в то время могли заинтересовать, может быть, парочку семей, которые жили в одном и том же доме в Санкт-Петербурге», – сказал Ягудин на церемонии закрытия инициативы «Корпорация добра», реализуемой в рамках благотворительной программы «ДоброFON».

