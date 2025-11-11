  • Спортс
Медведева о помолвке с Гайнутдиновым: «Я ждала этого, хотела. Было бы странно в 25 лет начинать встречаться без каких-либо планов на будущее»

Евгения Медведева: свадьба с Гайнутдиновым состоится в 2026 году.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что выйдет замуж за танцора Ильдара Гайнутдинова в следующем году. Сегодня стало известно об их помолвке.

«У меня свадьба в следующем году. С датой пока не определились.

Какие чувства от помолвки? Лучше всех, ха-ха. Наверное, больше спокойствие: все хорошо, идет своим чередом. Нет такого, что я на иголках — наоборот, более счастливая.

Как и все девочки, очень хотела. Во-первых, наверное, странно было бы в 25 лет начинать встречаться без каких-либо планов на будущее. С подружкой обсуждала, ей всего 20 лет, она говорит: «Блин, как круто, что вы встречались и он сразу тебе сделал предложение. Мы с парнем три года вместе, он до сих пор не сделал мне предложение».

Но ей 20, а мне 26 через несколько дней. Мне кажется, в возрасте тоже есть большая разница. Выходить замуж в 20 и в 26 – это разное. Я хотела, я ждала – в общем, у нас все хорошо.

Когда будет торжество, тогда все увидите. Пока дайте нам времени чуть-чуть, хотя бы полгодика.

Как отреагировали друзья? Все были рады, конечно. В социальных сетях выложила нарезку, как мои девчонки в кружочках верещали, когда я им показала», – сказала Медведева. 

Евгения Медведева выходит замуж за Ильдара Гайнутдинова

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoЕвгения Медведева
женское катание
logoсборная России
Ильдар Гайнутдинов
светская хроника
