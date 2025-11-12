8

Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Федотов, Воронов, Колесников, Ленков, Ковтун, Хрулев покажут короткие программы

Федотов, Воронов, Колесников покажут короткие программы на Гран-при России.

12 ноября на пятом этапе Гран-при России среди юниоров в Москве юноши выступят с короткими программами.

Гран-при России среди юниоров

5-й этап, Мемориал Александра Горшкова

Москва

Юноши, КМС

Короткая программа

Начало – 19:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Макар Донцов

2. Кирилл Визер

3. Алексей Ефременко

4. Андрей Коцин

5. Артемий Денисов

6. Тимофей Бочков

Вторая разминка

7. Григорий Хорохордин

8. Платон Романов

9. Алексей Пычин

10. Ярослав Хрулев

11. Прохор Кухтенков

12. Денис Яшин

Третья разминка

13. Дмитрий Железняк

14. Арсений Федотов

15. Глеб Ковтун

16. Герман Ленков

17. Вадим Воронов

18. Николай Колесников

Расписание этапа Гран-при в Москве: там выступят Петросян, Горбачева, Акатьева, Гуменник, Семененко, Кондратюк, Степанова и Букин

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Герман Ленков
logoАрсений Федотов
Денис Яшин
Кирилл Визер
logoНиколай Колесников
Дмитрий Железняк
Глеб Ковтун
Алексей Ефременко
logoСерия Гран-при России
Андрей Коцин
logoсборная России
Тимофей Бочков
мужское катание
Вадим Воронов
результаты
Алексей Пычин
Ярослав Хрулев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при России. КМС. Костылева, Стрельцова, Плескачева, Лебедева, Федотова выступят с короткими программами
вчера, 21:51
Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Шешелева и Карнаухов, Сажина и Белкин, Парсегова и Богданов покажут произвольные программы
вчера, 21:45
Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Пестова и Лагутов, Билибина и Кашаев, Дрожжина и Тельнов покажут произвольные танцы
вчера, 21:33
Медведева о помолвке с Гайнутдиновым: «Я ждала этого, хотела. Было бы странно в 25 лет начинать встречаться без каких-либо планов на будущее»
вчера, 19:37
Арина Парсегова: «Давно хотела попробовать себя в парном катании, наконец все получилось. Для первого раза нормально»
вчера, 18:44
Алексей Ягудин: «Такие спортсмены, как Загитова, Щербакова, Медведева, приводят огромную массу новых детишек в секции фигурного катания»
вчера, 17:57
Камила Валиева: «Доброта в спорте проявляется уважением к соперникам, уважением к тренерам и к себе»
вчера, 17:48
Ирина Роднина: «Рада, что Медведева выходит замуж, желаю ей только счастья. Она всегда нравилась мне как спортсменка»
вчера, 17:37
Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Шешелева и Карнаухов выиграли короткую программу, Сажина и Белкин – 2-е, Высоцкая и Алексеенко – 3-и
вчера, 17:32
Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Пестова и Лагутов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Дрожжина и Тельнов – 3-и
вчера, 16:35
Ко всем новостям
Последние новости
Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»
вчера, 19:31
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
10 ноября, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
10 ноября, 14:50
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
6 ноября, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
6 ноября, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21