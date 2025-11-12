Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Федотов, Воронов, Колесников, Ленков, Ковтун, Хрулев покажут короткие программы

Федотов, Воронов, Колесников покажут короткие программы на Гран-при России.

12 ноября на пятом этапе Гран-при России среди юниоров в Москве юноши выступят с короткими программами.

Гран-при России среди юниоров

5-й этап, Мемориал Александра Горшкова

Москва

Юноши, КМС

Короткая программа

Начало – 19:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Макар Донцов

2. Кирилл Визер

3. Алексей Ефременко

4. Андрей Коцин

5. Артемий Денисов

6. Тимофей Бочков

Вторая разминка

7. Григорий Хорохордин

8. Платон Романов

9. Алексей Пычин

10. Ярослав Хрулев

11. Прохор Кухтенков

12. Денис Яшин

Третья разминка

13. Дмитрий Железняк

14. Арсений Федотов

15. Глеб Ковтун

16. Герман Ленков

17. Вадим Воронов

18. Николай Колесников

