Алексей Ягудин: «У Валиевой все есть для того, чтобы вновь быть в когорте сильнейших. И не просто среди, а еще и выше всех»

Алексей Ягудин: у Валиевой все есть для того, чтобы вновь быть сильнейшей.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил шансы Камилы Валиевой вернуться в лидеры после дисквалификации.

«Сможет ли Камила вернуться на те же вершины – понятия не имею. Но хотелось бы, многие бы хотели. А как это все на нее повлияло – вопрос надо задавать первоисточнику, конкретно Камиле.

Единственное, я с ней сравнительно недавно разговаривал, и в ее ответе на мой вопрос не было и тени сомнения, что она начнет и продолжит, и будет выступать. У нее правда читалась 100-процентная уверенность. Поэтому в данный момент у меня нет сомнений. Но говорить о будущем я не очень люблю, потому что если бы у бабушки были... Мы все прекрасно знаем концовку этой истории.

Поэтому, думаю, нет такого человека, который бы не хотел пожелать Камиле сил. Четыре года прошло – это огромный срок, это пропасть. Но судя по тому, на каком уровне сейчас находится женское одиночное фигурное катание, то у Камилы все есть для того, чтобы вновь быть там – в когорте сильнейших, и быть не просто среди, а еще и выше всех», – сказал Ягудин.