Тарасова о комментировании: «Пока не хочу говорить о возвращении в эту сферу. Сейчас же комментирует молодежь»

Татьяна Тарасова: пока не хочу говорить о возвращении в комментирование.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила слова Алексея Ягудина о том, что он хотел бы комментировать с ней соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2026.

«Спасибо ему за такие слова. Думаю, я даже не заслуживаю такой похвалы. Я тоже с Лешей всегда готова делать вместе все что угодно.

Я пока не хочу говорить о своем возвращении в эту сферу. Сейчас же комментирует молодежь.

На данный момент комментирование движется в сторону развития большего числа молодых ребят, но мне всегда приятно слышать хорошие отзывы о моей работе», – сказала Тарасова.

