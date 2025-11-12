10

Гран-при России. КМС. Костылева, Стрельцова, Плескачева, Лебедева, Федотова выступят с короткими программами

Костылева и Стрельцова покажут короткие программы на Гран-при России в Москве.

12 ноября на пятом этапе Гран-при России среди юниоров в Москве девушки выступят с короткими программами.

Гран-при России среди юниоров

5-й этап, Мемориал Александра Горшкова

Москва

Девушки, КМС

Короткая программа

Начало – 16:55 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Лидия Голубова

2. Алиса Юрова

3. Елизавета Лабутина

4. Алиса Гориславская

5. Полина Значкова

6. Ульяна Васильева

Вторая разминка

7. Мария Лабутина

8. Милана Лебедева

9. Екатерина Кольцова

10. Юлиана Черенева

11. Елизавета Кудряшова

12. Арина Теслина

Третья разминка

13. Софья Федотова

14. Алина Королева

15. Валерия Мельникова

16. Елена Костылева

17. Лидия Плескачева

18. Виктория Стрельцова

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
