45

Двоеглазова сыграет главную роль в шоу Авербуха «Буратино»

Двоеглазова сыграет главную роль в шоу Авербуха «Буратино».

Фигуристка Алиса Двоеглазова сыграет главную роль в шоу Ильи Авербуха «Буратино», которое пройдет с 27 декабря по 7 января во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.

В спектакле также примут участие Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Максим Шабалин, Матвей Ветлугин, Андрей Ежлов, Софья Шевченко и другие.

«Алиса Двоеглазова, на мой взгляд, сейчас является одной из самых перспективных фигуристок, она настоящее и будущее нашего женского фигурного катания. Талантливая девушка, с которой мне уже посчастливилось работать, когда она была еще совсем юная, в проекте «Ледниковый период. Дети», где она блестяще выступила, несмотря на то, что ей тогда было всего 9 лет. Сейчас она совсем не потерялась, а наоборот, все набирает и набирает обороты.

Мне кажется, что Алиса блестяще справится с этой ролью. Я всегда стараюсь, чтобы в моих шоу была всегда большая палитра поколений: и молодые ведущие спортсмены действующей сборной России, как Алиса и ее коллега по команде Анна Фролова, и уже состоявшиеся мастера фигурного катания, олимпийские чемпионы, такие как Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

Сейчас мы уже с улыбкой вспоминаем, как Марк Кондратюк был когда-то талантливой начинающей звездой на моих спектаклях «Бременские музыканты» и «Щелкунчик». Такие выступления открывают артистов для широкой публики, но и также способствуют развитию их артистизма», – заявил Авербух.

Двоеглазовой 17 лет, на прошлой неделе она выиграла этап Гран-при России в Красноярске.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Андрей Ежлов
logoсборная России
logoТатьяна Тотьмянина
logoАлексей Ягудин
logoМатвей Ветлугин
ледовые шоу
logoМаксим Шабалин
logoИлья Авербух
logoАнна Фролова
logoАлиса Двоеглазова
logoМаксим Маринин
Софья Шевченко
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Татауров о включении Дикиджи в базу «Миротворца: «У меня негативная реакция. Не понимаю, откуда растут ноги, для кого и для чего это делается»
24 минуты назад
Тарасова о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Не думаю, что миру не нужно выступление выдающихся русских спортсменов на Олимпиаде. Спорт и политика – разные вещи»
43 минуты назад
Депутат Свищев о Fan ID: «Давно обсуждался вопрос о том, чтобы применить систему и в других видах спорта, не только в футболе. Минспорт понимает, что делает, и здраво оценивает ситуацию»
сегодня, 10:02
Жулин о Мишиной и Галлямове: «Мне кажется, они были не готовы к произвольной и партнер немного сорвался. Это рабочие моменты, у них все будет нормально»
сегодня, 09:50
Команда Тутберидзе поздравила Двоеглазову с 17-летием: «Пусть каждый день приближает к новым вершинам, а мечты становятся реальностью!»
сегодня, 09:35
Траньков об Олимпиаде: «Страна должна смотреть и болеть, поэтому по крайней мере те виды, где наши выступают, нужно показывать»
сегодня, 09:27
Владислав Дикиджи внесен в базу «Миротворца»
сегодня, 08:53
Траньков о судействе на Гран-при в Казани: «Несправедливо лишать Гусеву и Овчинникова золота таким образом. Все, кто понимают парное катание, называют это решение бредом»
сегодня, 08:47
Максим Траньков: «Я вообще сейчас не тренирую, уволился с этой работы. Совмещать с присутствием в медиапространстве тяжело, поэтому я выбрал медиа»
сегодня, 08:30
Расписание Гран-при США: там выступят Лью, Губанова, Шайдоров, Браун, Мемола, Грассль, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава
сегодня, 08:22
Ко всем новостям
Последние новости
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
6 ноября, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
6 ноября, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
3 ноября, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18