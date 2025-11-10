Двоеглазова сыграет главную роль в шоу Авербуха «Буратино».

Фигуристка Алиса Двоеглазова сыграет главную роль в шоу Ильи Авербуха «Буратино», которое пройдет с 27 декабря по 7 января во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.

В спектакле также примут участие Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Максим Шабалин, Матвей Ветлугин, Андрей Ежлов, Софья Шевченко и другие.

«Алиса Двоеглазова, на мой взгляд, сейчас является одной из самых перспективных фигуристок, она настоящее и будущее нашего женского фигурного катания. Талантливая девушка, с которой мне уже посчастливилось работать, когда она была еще совсем юная, в проекте «Ледниковый период. Дети», где она блестяще выступила, несмотря на то, что ей тогда было всего 9 лет. Сейчас она совсем не потерялась, а наоборот, все набирает и набирает обороты.

Мне кажется, что Алиса блестяще справится с этой ролью. Я всегда стараюсь, чтобы в моих шоу была всегда большая палитра поколений: и молодые ведущие спортсмены действующей сборной России, как Алиса и ее коллега по команде Анна Фролова, и уже состоявшиеся мастера фигурного катания, олимпийские чемпионы, такие как Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

Сейчас мы уже с улыбкой вспоминаем, как Марк Кондратюк был когда-то талантливой начинающей звездой на моих спектаклях «Бременские музыканты» и «Щелкунчик». Такие выступления открывают артистов для широкой публики, но и также способствуют развитию их артистизма», – заявил Авербух.

Двоеглазовой 17 лет, на прошлой неделе она выиграла этап Гран-при России в Красноярске.