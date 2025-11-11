Камила Валиева: «Доброта в спорте проявляется уважением к соперникам, уважением к тренерам и к себе»

Камила Валиева: доброта в спорте – это уважение к соперникам и тренерам.

Фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос, что для нее означает доброта в спорте.

«Доброта в спорте, наверное, проявляется уважением к соперникам, уважением к тренерам и к себе тоже», – сказала Валиева на церемонии закрытия инициативы «Корпорация добра», реализуемой в рамках благотворительной программы «ДоброFON».

