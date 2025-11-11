8

Ирина Роднина: «Рада, что Медведева выходит замуж, желаю ей только счастья. Она всегда нравилась мне как спортсменка»

Ирина Роднина: желаю Медведевой только счастья.

Ирина Роднина прокомментировала новость о помолвке двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.

«Очень рада, что Женя Медведева выходит замуж. Она всегда нравилась мне как спортсменка. После спорта все ищут, где бы им применить свои знания и силы, а Женя сейчас занимает активную жизненную позицию, участвует во многих проектах. Здорово, что она этим занимается.

Медведева-фигуристка всегда выделялась стабильностью на льду, оригинальностью. Все ее поступки были очень взрослыми и взвешенными, и мне это очень нравилось. Сейчас я рада за Женю, желаю ей только счастья», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.

Евгения Медведева выходит замуж за Ильдара Гайнутдинова

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoсборная России
logoЕвгения Медведева
светская хроника
женское катание
logoИрина Роднина
Ильдар Гайнутдинов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Татьяна Тарасова: «Очень рада, что Медведева выходит замуж. Счастлива, что Женя нашла человека, которого полюбила сама и который любит ее»
сегодня, 14:12
Ирина Роднина: «Что такое сегодня фигурное катание, как не использование детского труда? А что дальше? Испорченные нервы и сломанные позвоночники»
сегодня, 11:00
Коляда-комментатор показал заметки в эфире: у кого «классная прога», а у кого «нервы»?
вчера, 05:45
Главные новости
Медведева о помолвке с Гайнутдиновым: «Я ждала этого, хотела. Было бы странно в 25 лет начинать встречаться без каких-либо планов на будущее»
3 минуты назад
Арина Парсегова: «Давно хотела попробовать себя в парном катании, наконец все получилось. Для первого раза нормально»
56 минут назад
Алексей Ягудин: «Такие спортсмены, как Загитова, Щербакова, Медведева, приводят огромную массу новых детишек в секции фигурного катания»
сегодня, 17:57
Камила Валиева: «Доброта в спорте проявляется уважением к соперникам, уважением к тренерам и к себе»
сегодня, 17:48
Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Шешелева и Карнаухов выиграли короткую программу, Сажина и Белкин – 2-е, Высоцкая и Алексеенко – 3-и
сегодня, 17:32
Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Пестова и Лагутов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Дрожжина и Тельнов – 3-и
сегодня, 16:35
Хуснутдинова о допуске россиян: «Буду счастлива, если все санкции прекратятся. Уже хочется, чтобы наши фигуристы вышли на международную арену»
сегодня, 15:49
Дина Хуснутдинова: «У меня только положительные эмоции от тренировок в центре Тутберидзе. Рада, что смогла влиться в коллектив»
сегодня, 15:42
Туктамышева, Дикиджи, Миронова и Устенко выступят в новогоднем шоу «Бременские музыканты на льду» в Петербурге
сегодня, 14:32Фото
Ирина Роднина: «У меня бывают разные высказывания, но главное, что я не вру. Потому что нас же всех воспитали – «В чем сила, брат? В правде»
сегодня, 14:19
Ко всем новостям
Последние новости
Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»
9 минут назад
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
вчера, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
вчера, 14:50
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
6 ноября, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
6 ноября, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21