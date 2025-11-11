Ирина Роднина: «Рада, что Медведева выходит замуж, желаю ей только счастья. Она всегда нравилась мне как спортсменка»
Ирина Роднина: желаю Медведевой только счастья.
Ирина Роднина прокомментировала новость о помолвке двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.
«Очень рада, что Женя Медведева выходит замуж. Она всегда нравилась мне как спортсменка. После спорта все ищут, где бы им применить свои знания и силы, а Женя сейчас занимает активную жизненную позицию, участвует во многих проектах. Здорово, что она этим занимается.
Медведева-фигуристка всегда выделялась стабильностью на льду, оригинальностью. Все ее поступки были очень взрослыми и взвешенными, и мне это очень нравилось. Сейчас я рада за Женю, желаю ей только счастья», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
